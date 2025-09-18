A leleplezés kulcsfontosságú mozzanata Vlagyimir Szolovjev orosz riporter tudósításához köthető, amely

gyakorlatilag felfedte az állítólagos „titkos bázis” pontos helyét a Moszkva melletti Patriot Expo kiállítóközpontban.

Az Oroszországban közismert személy korábban többször is megfogalmazott radikális véleményeket a háborúval kapcsolatban, Vlagyimir Putyin fontos támogatójának számít.

Három videó játszott szerepet a leleplezésben: az első 2024. június 11-én jelent meg a Védelmi Minisztérium Telegram-csatornáján, a második Szolovjev TV-műsora volt 2025. február 2-án, a harmadik pedig 2025. szeptember 1-jén, a „Rubicon” megnyitása előtt került nyilvánosságra. A 2025. szeptemberi videó ugyanazokat a belső tereket mutatta, beleértve a „hazafias" plakátokkal ellátott standokat és az FPV-drónok felfújható gyakorlóeszközeit, amelyek a központ saját promóciós anyagaiban is megjelentek.

A Védelmi Minisztérium 2024 eleji videóján látható fémcsapóajtók és műszaki nyílások hasonlítottak a később Szolovjev Rubicon-felvételein látható eszköztároló elemeihez, ami tovább erősítette, hogy a bázis a Patriot Parkban található. A Patriot honlapján 2024 tavaszán egy állandó „Tudományos és Gyakorlati Gyakorlatok” esemény szerepelt, amelyet a Védelmi Minisztérium szervezett Jevgenyij Smirin vezetésével, aki Szolovjev kísérője volt a Rubicon látogatásakor.

How @kromark , @pustota and I found the commander of Russia's secret UAV Rubicon unit and geolocated their base, and how Russian propagandist Vladimir Solovyov helped us to do it (thanks to poor-quality blurring and WC sign). Thread pic.twitter.com/iVxSB8BzLq https://twitter.com/kromark?ref_src=twsrc%5Etfw — Yauhen Lehalau (@legal0ve) September 17, 2025

Egy másik felvételen Szolovjev Budnyikov, Krivorucsenko és Smirin tisztviselőkkel együtt kisméretű haszongépjárműveket vizsgált, amelyeket drónoperátorok szállítására használnak. A geolokációs elemzés kimutatta, hogy a felszerelés a Patriot „Hadiipar” klaszterében parkolt. A nyomozás szerint a Rubicon Központ a komplexum D csarnokát és a C csarnok egy részét foglalja el. A „Motospring 2025” kiállításról készült fotók álcahálót mutatnak a D csarnokban, ahol a Rubicon működik.

2025-ben a Patriot parkban első alkalommal maradt el a 2015 óta rendszeresen megrendezett hadseregi fórum. 2024 elejétől a 2025 tavaszi Nemzetközi Műszaki Kongresszusig nem szerveztek kiállításokat a helyszínen. A Rubiconnal szomszédos B csarnok bejárata használaton kívül maradt. 2025. május 22-én egy ukrán Liutyi drón célba vette a Patriot Expót, három nappal később pedig ukrán erők csapást mértek egy, a helyszínen található Pantcír légvédelmi rendszerre. A vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy

Szolovjev közvetítése kulcsszerepet játszott a Rubicon bázis megerősítésében és leleplezésében.

