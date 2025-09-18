Végzetes hibát vétett Putyin szövetségese: leleplezte a szupertitkos bázist, érkezett az ukrán támadás

A leleplezés kulcsfontosságú mozzanata Vlagyimir Szolovjev orosz riporter tudósításához köthető, amely
gyakorlatilag felfedte az állítólagos „titkos bázis” pontos helyét a Moszkva melletti Patriot Expo kiállítóközpontban.
Az Oroszországban közismert személy korábban többször is megfogalmazott radikális véleményeket a háborúval kapcsolatban, Vlagyimir Putyin fontos támogatójának számít.
Három videó játszott szerepet a leleplezésben: az első 2024. június 11-én jelent meg a Védelmi Minisztérium Telegram-csatornáján, a második Szolovjev TV-műsora volt 2025. február 2-án, a harmadik pedig 2025. szeptember 1-jén, a „Rubicon” megnyitása előtt került nyilvánosságra. A 2025. szeptemberi videó ugyanazokat a belső tereket mutatta, beleértve a „hazafias" plakátokkal ellátott standokat és az FPV-drónok felfújható gyakorlóeszközeit, amelyek a központ saját promóciós anyagaiban is megjelentek.
A Védelmi Minisztérium 2024 eleji videóján látható fémcsapóajtók és műszaki nyílások hasonlítottak a később Szolovjev Rubicon-felvételein látható eszköztároló elemeihez, ami tovább erősítette, hogy a bázis a Patriot Parkban található. A Patriot honlapján 2024 tavaszán egy állandó „Tudományos és Gyakorlati Gyakorlatok” esemény szerepelt, amelyet a Védelmi Minisztérium szervezett Jevgenyij Smirin vezetésével, aki Szolovjev kísérője volt a Rubicon látogatásakor.
How @kromark , @pustota and I found the commander of Russia's secret UAV Rubicon unit and geolocated their base, and how Russian propagandist Vladimir Solovyov helped us to do it (thanks to poor-quality blurring and WC sign). Thread pic.twitter.com/iVxSB8BzLq https://twitter.com/kromark?ref_src=twsrc%5Etfw— Yauhen Lehalau (@legal0ve) September 17, 2025
Egy másik felvételen Szolovjev Budnyikov, Krivorucsenko és Smirin tisztviselőkkel együtt kisméretű haszongépjárműveket vizsgált, amelyeket drónoperátorok szállítására használnak. A geolokációs elemzés kimutatta, hogy a felszerelés a Patriot „Hadiipar” klaszterében parkolt. A nyomozás szerint a Rubicon Központ a komplexum D csarnokát és a C csarnok egy részét foglalja el. A „Motospring 2025” kiállításról készült fotók álcahálót mutatnak a D csarnokban, ahol a Rubicon működik.
2025-ben a Patriot parkban első alkalommal maradt el a 2015 óta rendszeresen megrendezett hadseregi fórum. 2024 elejétől a 2025 tavaszi Nemzetközi Műszaki Kongresszusig nem szerveztek kiállításokat a helyszínen. A Rubiconnal szomszédos B csarnok bejárata használaton kívül maradt. 2025. május 22-én egy ukrán Liutyi drón célba vette a Patriot Expót, három nappal később pedig ukrán erők csapást mértek egy, a helyszínen található Pantcír légvédelmi rendszerre. A vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy
Szolovjev közvetítése kulcsszerepet játszott a Rubicon bázis megerősítésében és leleplezésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült: súlyos százezreket bukhatsz így a lakásfelújításon
3.4% az úgynevezett kontárinfláció.
Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét
Nem gyakran látni ilyet.
Vámháború: lépett a Hyundai
2030-ra az Egyesült Államokban értékesített járműveinek több mint 80%-át Amerikában fogják gyártani.
Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban
A Future of Finance 2025 konferencián beszélt a legnagyobb alkuszcég első embere.
Hegedüs Éva: olyan forradalom dübörög a bankszektorban, amely a könyvnyomtatást is lepipálja
Mindent a feje tetejére állít a mesterséges intelligencia.
Reptereken, málnaföldeken, banki irodákban láthatjuk már, mivé változtatja világunkat a technológia
A Citi Insitute vezetője tartott erről nagyívű előadást konferenciánkon.
Elrajtolt a Mastercard fenntartható közlekedési kihívása, idén is zöld kilométerek gyűjtésére hívják a résztvevőket
A tavalyi akcióban több mint 36 tonna szén-dioxid megtakarítást értek el.
Szegeden folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Országjárásra indult a Portfolio és a Kavosz. Még lehet jelentkezni!
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod