Aknák közé csalták az ukrán "Vikingek" a különleges orosz járművet: videó is készült a nem mindennapi akcióról

A HUR pénteki jelentése alapján a "Viking" tengeri műveleti központ katonái éjszaka szálltak parta, és

aknákat telepítettek a fekete-tenger sekélyében fekvő zátony mentén. állításuk szerint ezután az aknák között lelte végzetét a már említett orosz Vityaz DT-10.

A rajtaütés pontos dátumát az ukrán katonai hírszerzés nem hozta nyilvánosságra.

A Tendra-sziget egy keskeny, de annál hosszabb turzás, azaz homokos szigetszerű képződmény, amely Ukrajna Herszon régiójától délnyugatra fekszik. Oroszország körülbelül Herszon háromnegyedét kontrollálja.

A Vityaz DT-10 egy lánctalpas, kétéltű jármű, amelyet a Szovjetunió anno sarkköri körülményekre tervezett. Kiváló terepjáró képességei révén az orosz erők most olyan logisztikai feladatokra használják, mint a csapatok, fegyverek és ellátmány frontvonalra szállítása.

A HUR közlése szerint nem ez volt az első ukrán művelet a Tendra-szigeten. Júliusban az ukránok állítólag orosz fegyvereket és személyzetet semmisítettek meg ugyanitt.

Az orosz védelmi minisztérium nem tett említést a zátonyon történt akcióról a jelentéseiben.

