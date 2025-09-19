Azonnal reagált a NATO - Felszálltak a vadászgépek, elfogták az orosz behatolókat

A mai nap három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be a NATO légterébe, az incidens részleteiről itt írtunk:

A Sky News azt írja a NATO közlésére hivatkozva:

a szövetség vadászgépei azonnal felszálltak és elfogták az észt légteret megsértő orosz vadászgépeket.

Ez egy újabb példája az oroszok gátlástalan viselkedésének és a NATO reakcióképességének”

– közölte a szövetség meg nem nevezett szóvivője.

A gépek „elfogása” azt jelenti: a NATO vadászgépei közel repültek az orosz vadászgépekhez, fegyvereiket készenlétben tartva kikísérték az észt légtérből a MiG-31-eseket.

Fegyverhasználat nem történt.

