Azonnal reagált a NATO - Felszálltak a vadászgépek, elfogták az orosz behatolókat
Portfolio
A NATO azonnal reagált az orosz légierő légtérsértésére: elfogták az észt légtérbe behatoló MiG-31-es vadászgépeket – írja a Sky News a szövetség közleményére hivatkozva.

A mai nap három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be a NATO légterébe, az incidens részleteiről itt írtunk:

A Sky News azt írja a NATO közlésére hivatkozva:

a szövetség vadászgépei azonnal felszálltak és elfogták az észt légteret megsértő orosz vadászgépeket.

Ez egy újabb példája az oroszok gátlástalan viselkedésének és a NATO reakcióképességének”

– közölte a szövetség meg nem nevezett szóvivője.

A gépek „elfogása” azt jelenti: a NATO vadászgépei közel repültek az orosz vadászgépekhez, fegyvereiket készenlétben tartva kikísérték az észt légtérből a MiG-31-eseket.

Fegyverhasználat nem történt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

