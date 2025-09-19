Bréking: orosz vadászgépek törtek be a NATO légterébe

A gépek a Finn-öböl felől sértették meg a balti állam területét, 12 percet töltöttek NATO-légtérben, majd távoztak.

Észtország bekérte az ügyvivő nagykövetet és tiltakozását fejezte ki az incidens miatt.

A balti állam szuverenitását csak idén négyszer sértette meg Oroszország.

Ez az első alkalom viszont, hogy vadászgépek repültek be az európai állam légterébe.

Oroszország egyre átfogóbban és agresszívebben teszteli a határainkat, erre erős politikai és gazdasági nyomásgyakorlással kell reagálni"

- kommentálta az ügyet Margus Tsahkna észt külügyminiszter.

Oroszország egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Ez az incidens elsősorban azért komoly, mert egy rendkívül feszült időpillanatban történt meg: NATO-orosz vonalon most igencsak forró a levegő a múltheti, Lengyelország területét ért drónbehatolás miatt.



Nem látszik világosan, hogy Oroszország a NATO reakcióját, védelmét teszteli-e ezekkel a behatolásokkal, vagy egyszerű, nagyon rosszul időzített hibák sorozatáról van szó. Háborús helyzetben előfordulhatnak ilyen malőrök, de minél több ilyen eset lesz, annál inkább jogosan feltételezi majd a NATO vezetése, hogy az orosz fél szándékosan provokál.



A mostani incidens Moszkva számára azért is kifejezetten kellemetlen, mert MiG-31-eseket az egész világon kizárólag az orosz légierő használ, így nem tudják Ukrajnára terelni a gyanút, azzal vádolva a megtámadott országot, hogy hamis zászlós hadműveletet hajtottak végre - ahogy tették ezt a lengyel drónincidens során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images