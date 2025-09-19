  • Megjelenítés
Brutális díjat vezet be Trump a külföldi munkavállalókra, ez rengeteg embert érint
Brutális díjat vezet be Trump a külföldi munkavállalókra, ez rengeteg embert érint

Portfolio
Donald Trump várhatóan pénteken aláír egy rendeletet, amely gyökeresen átalakítaná a H-1B munkavállalói vízumprogramot, 100 ezer dolláros díjat vezet be a beutazási engedély kiadására - közölte a Bloomberg.

A Fehér Ház egyik, neve elhallgatását kérő tisztviselője szerint Trump pénteken írja alá a rendeletet, amely egyelőre nem nyilvános.

A rendelet értelmében a H-1B program keretében történő belépés csak 100 ezer dolláros díj megfizetése mellett lesz lehetséges.

A H-1B egyfajta munkáltatói vízum: vállalatok igényelhetik ezt munkavállalóik nevében, akik átmenetileg utazhatnak be ezzel az Egyesült Államokba. A 100 ezer dolláros díjat is ily módon a munkáltalónak kellene megfizetnie.

Az intézkedés célja hivatalosan az lenne, hogy Trump "korlátozza a visszaéléseket", ez a gyakorlatban valószínűleg azt jelenti, hogy az elnök úgy látja, a H-1B vízummal beérkező munkavállalók alacsony bérezése miatt amerikai munkavállalók esnek el foglalkoztatási lehetőségektől. Ha a díj bevezetésével Trump növeli a munkavállaló foglalkoztatásának összköltségét, a H-1B vízumok használata máris kevésbé lenne rentábilis.

Trump emellett utasítani fogja a munkaügyi minisztert, hogy kezdeményezzen szabályozási folyamatot a H-1B programban alkalmazott bérszintek felülvizsgálatára.

