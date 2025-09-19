Donald Trump nélkül ült össze Amerika két szomszédja: fokozzák az együttműködést

Kiegyensúlyozott partnerségre törekszik Kanada és Mexikó az Egyesült Államokkal, és remélik, hogy a három ország közti szabadkereskedelmi megállapodást sikerül hatékonyabbá tenni - jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök (címlapképünkön) csütörtökön Mexikóvárosban, miután tárgyalt Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel.

A hat éve megújított háromoldalú szabadkereskedelmi egyezmény felülvizsgálatát jövőre tervezik, a munka előkészítése már mindhárom országban megkezdődött. A kanadai kormányfő szerint a cél, hogy javítsák az észak-amerikai térség versenyképességét.

Carney hangoztatta, hogy országa "abszolút elkötelezett" az együttműködésben mindkét partnerével. Hozzátette, hogy

fokozni kívánják a kétoldalú együttműködést is Mexikóval,

és Sheinbaummal megállapodtak abban, hogy kiterjesztik a közös munkát kereskedelmi és biztonsági ügyekben egyaránt, beleértve a nemzetközi bűnszervezetek elleni fellépést is.

Kanadai miniszterelnök előzőleg nyolc éve járt hivatalos kétoldalú látogatáson Mexikóban.

