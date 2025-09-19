  • Megjelenítés
Donald Trump:
Globál

Donald Trump: "nem a legjobb dolog", amikor európai országok veszik az orosz olajat

Portfolio
Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok segítene a béke biztosításában az orosz-ukrán háború lezárását követően - számol be a Reuters. Az amerikai elnök emellett azt is megismételte, hogy a békéhez vezető egyik út az lehet, "ha Oroszország nem tud olajat eladni".

A háború rendezése után segítenénk biztosítani a békét. És úgy gondolom, hogy ez végül meg fog történni

- nyilatkozta Trump a Fox News adásában csütörtökön.

Az amerikai elnök ismételten elismerte, hogy az ukrajnai háború lezárásának elősegítése nagyobb kihívást jelent, mint azt korábban gondolta, és "nagyon csalódott" Vlagyimir Putyin orosz elnökben.

Azt hittem, hogy az orosz-ukrán konfliktus lesz a legkönnyebben rendezhető Putyinnal való kapcsolatom miatt. Ezért csalódott vagyok

- mondta Trump.

A Reuters emlékeztet, hogy az amerikai elnök többször is határidőket szabott Moszkvának egy tűzszüneti megállapodás elérésére, és szankciókkal fenyegetett, de az oroszok figyelmen kívül hagyták a felszólításait. Trumpnak a Putyinnal folytatott alaszkai megbeszélésén sem sikerült jelentős áttörést elérnie.

Trump arról is szót ejtett, hogy szerinte "rettenetes" Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapcsolata.

Nagyon sok múlik az emberi viszonyokon, és ők valóban utálják egymást [...]. Gyűlölik egymást. Majd meglátjuk, mi történik. Úgy gondolom, hogy meg fog születni a megoldás

- magyarázta az Ukrajinszka Pravda alapján.

Trump ugyanakkor kifejtette, hogy

továbbra is hisz a konfliktus megoldásában, és az egyik út ehhez az lenne, ha Európa felhagyna az orosz olaj vásárlásával.

Végső soron, ha az olajárak csökkennek, vagy ha Oroszország nem tud olajat eladni, nincs más választásuk, mint rendezni a helyzetet. Amikor az Európai Unió vagy a NATO tagállamai [...] olajat vásárolnak Oroszországtól, az nem a legjobb dolog

- fejtette ki az elnök.

Kapcsolódó cikkünk

Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1394305931-építészet-épület-ingatlan-irodaház-közlekedés-közút-torony-város
Globál
Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban
Pénzcentrum
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility