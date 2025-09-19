Donald Trump: "nem a legjobb dolog", amikor európai országok veszik az orosz olajat

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok segítene a béke biztosításában az orosz-ukrán háború lezárását követően - számol be a Reuters. Az amerikai elnök emellett azt is megismételte, hogy a békéhez vezető egyik út az lehet, "ha Oroszország nem tud olajat eladni".

A háború rendezése után segítenénk biztosítani a békét. És úgy gondolom, hogy ez végül meg fog történni

- nyilatkozta Trump a Fox News adásában csütörtökön.

Az amerikai elnök ismételten elismerte, hogy az ukrajnai háború lezárásának elősegítése nagyobb kihívást jelent, mint azt korábban gondolta, és "nagyon csalódott" Vlagyimir Putyin orosz elnökben.

Azt hittem, hogy az orosz-ukrán konfliktus lesz a legkönnyebben rendezhető Putyinnal való kapcsolatom miatt. Ezért csalódott vagyok

- mondta Trump.

A Reuters emlékeztet, hogy az amerikai elnök többször is határidőket szabott Moszkvának egy tűzszüneti megállapodás elérésére, és szankciókkal fenyegetett, de az oroszok figyelmen kívül hagyták a felszólításait. Trumpnak a Putyinnal folytatott alaszkai megbeszélésén sem sikerült jelentős áttörést elérnie.

Trump arról is szót ejtett, hogy szerinte "rettenetes" Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapcsolata.

Nagyon sok múlik az emberi viszonyokon, és ők valóban utálják egymást [...]. Gyűlölik egymást. Majd meglátjuk, mi történik. Úgy gondolom, hogy meg fog születni a megoldás

- magyarázta az Ukrajinszka Pravda alapján.

Trump ugyanakkor kifejtette, hogy

továbbra is hisz a konfliktus megoldásában, és az egyik út ehhez az lenne, ha Európa felhagyna az orosz olaj vásárlásával.

Végső soron, ha az olajárak csökkennek, vagy ha Oroszország nem tud olajat eladni, nincs más választásuk, mint rendezni a helyzetet. Amikor az Európai Unió vagy a NATO tagállamai [...] olajat vásárolnak Oroszországtól, az nem a legjobb dolog

- fejtette ki az elnök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images