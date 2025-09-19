Drónfalat emelhetnek az EU keleti végeire: Ukrajnával egyeztetnek a védelmi miniszterek

Az Európai Unió keleti határán létesítendő drónelhárító rendszer kiépítését sürgeti Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa - számolt be a Reuters. Kubilius csütörtökön bejelentette, jövő héten a kelet-európai országok védelmi minisztereivel, illetve Ukrajnával kiegészülve tárgyalnak majd a "drónfal" létrehozásáról.

A Reutersnek adott interjúban Kubilius elmondta, hogy egyes uniós országok már a múlt heti lengyel légtérsértés előtt felvetették a drónok elleni védvonal ötletét, és

az EU végrehajtó szerve most gyorsan valóra is szeretné váltani ezt a koncepciót.



Valóban nagyon intenzív és hatékony előkészületekkel szeretnénk haladni, hogy a lehető leggyorsabban betömjük ezt a ránk nézve rendkívül veszélyes rést

- nyilatkozta Kubilius.

A védelmi biztos jövő héten videokonferenciát tart majd a témában a kelet-európai védelmi miniszterek, illetve az ukrán fél társaságában, utóbbi ezáltal beszámolhat a háború nyomán szerzett tapasztalatairól.

Két napja tértem vissza Kijevből, és beszéltünk mind a kormánnyal, mind az iparral. Készek megosztani tapasztalataikat és a tudásukat

- vélekedett a litván politikus, akit tavaly neveztek ki az EU első védelmi biztosává.

Kubilius szerint a megbeszélések még kezdeti szakaszban vannak, de

a projektet szenzorok, különböző fegyverek és blokkoló rendszerek kombinációjaként képzeli el,

amelyek észlelnék és semlegesítenék a beérkező drónokat. Mint mondta, még túl korai egy ehhez hasonló rendszer költségéről vagy kiépítésének időtartamáról beszélni, bár egyes elemzői becslések szerint akár egy éven belül megvalósítható lenne.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter egyébként épp csütörtökön jelentette be, hogy ukrán katonák és mérnökök fogják kiképezni lengyel kollégáikat egy közös drónelhárító akciócsoport keretén belül.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons / Public Domain