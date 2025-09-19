Elképesztő számot mondott be az ukrán miniszter: a cél, hogy minden orosz drónt megsemmisítsenek

Ezt a szintet el fogjuk érni. Nem mondhatom meg, mi a jelenlegi szint, de a közeljövőben ez megvalósul

- nyilatkozta Smihal egy Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Az elfogó drónok kulcsfontosságúak Ukrajna légvédelme szempontjából, mivel Oroszország támadásai fokozódtak az elmúlt hónapokban. Oroszország júliusban rekordszámú, összesen 6129 Sahed típusú drónt indított Ukrajna ellen,

szeptember 7-én pedig egy éjszaka leforgása alatt nem kevesebb mint 810 drónt vetett be.

Az ukrán miniszter szerint a cél, hogy minden egyes orosz drónt elfogjanak.

Smihal elmondása alapján a drónok ilyen mennyiségű gyártása nem jelent problémát Ukrajna számára, a kihívást inkább a földi irányítórendszerek, radarok és kapcsolódó alkatrészek mennyisége támasztja, amelyek közül néhány mesterséges intelligenciát is bevet a célzás pontosságához.

Ez egy teljes elfogó ökoszisztéma, amely nemcsak elfogó drónokból áll – ezek csak a jéghegy csúcsát jelentik ebben a nagy, összehangolt rendszerben, amelynek hatékonyan kell működnie

- fejtette ki Smihal.

Az ukrán hírszerzés (SZRU) júniusi közlése szerint Oroszország 2025-re 2 millió FPV (first-person-view) drón és 30 ezer nagy hatótávolságú, illetve "csali" drón gyártását tervezi az Ukrajna elleni háborúhoz.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Andrij Neszterenko