Elon Muskkal kelne versenyre Oroszország: 5 milliárd dolláros gigaprojektről hullott le a lepel
Elon Muskkal kelne versenyre Oroszország: 5 milliárd dolláros gigaprojektről hullott le a lepel

Oroszország 5 milliárd dollár (körülbelül 1650 milliárd forint) értékben fejleszt alternatívát a Starlink műholdas internetszolgáltatásra válaszul. A tervek szerint 2030-ig 292 új műholdat bocsátanának fel - adta hírül a Kyiv Independent.

Az orosz állami RBC hírügynökség szerdán számolt be a tervezett projektről, amelynek célja, hogy versenybe szálljon a világ leggazdagabb embere, az Elon Musk által alapított SpaceX Starlink nevű szolgáltatásával, amely kulcsszerepet játszik Ukrajna háborús kommunikációjában.

Dmitrij Bakanov, az orosz űrügynökség, a Roszkoszmosz vezetője egy interjúban kijelentette:

Már több tesztműholdat megvizsgáltunk a pályán, és a sorozatgyártású modelleket ennek megfelelően módosítottuk.

A Roszkoszmosz által támogatott projektet Rasszvet (napfelkelte) névre keresztelték.

A fejlesztést a Bureau 1440 nevű magán űrvállalat végzi, amely 2030-ig 292 új műholdat tervez pályára állítani.

Összesen 383 műhold felbocsátását tervezik, beleértve 91 tartalékegységet az esetlegesen meghibásodó szatellitek pótlására.

Bakanov júniusban azt közölte, hogy az orosz műholdas internetszolgáltatás telepítését decemberben kezdik meg. Oroszország célja, hogy 2030-ra a háztartások 97%-a, 2036-ra pedig 99%-a férjen hozzá nagy sebességű szélessávú internethez. 

Ukrajna a háború 2022-es kezdete óta több mint 50 ezer Starlink-terminált kapott, amelyből Lengyelország biztosította a legtöbbet, közel 30 ezer darabot.

