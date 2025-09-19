Érik az újabb katasztrófa Csernobilban? Egy eltévedt drón is elég lehet a szarkofág összeomlásához

Dróntámadás a világ legnagyobb mozgatható szerkezetén

Február 14. reggelén drón csapódott be az csernobili szarkofágba, amely 36 ezer tonnás súlyával, 257 méteres szélességével és 108 méteres magasságával uralja a csernobili tájat. A robbanás után lángok csaptak fel, a tűz oltása érdekében pedig több mint 340 lyukat kellett vágni a szerkezetbe, ami tovább gyengítette a burkolatot. A jelentések szerint 15 négyzetméteren jelentős sérülés keletkezett, illetve további 200 négyzetmétert érintett a tűz okozta kár, a belső rendszerek – szellőztetés, energiaellátás, vezérlés – pedig szintén megsérültek.

A baleset rámutatott: bár a szerkezetet extrém körülményekre is felkészítették, drón- vagy rakétatámadásokra viszont nem.

Ez a "hiányosság" most kritikus következményekkel járhat.

Nem tudja ellátni a feladatát

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) bécsi konferenciáján a szakértők világossá tették: a burkolat jelenleg

nem képes betölteni megfelelően a funkcióját,



vagyis nem biztosítja teljes körűen, hogy a radioaktív anyagok ne kerüljenek a környezetbe. Hozzáteszik, hogy egyelőre a sugárzás szintje nem változott, a helyzet instabil.

Maksym Protsenko, a csernobili mérnöki központ vezetője elmondta:

az eredeti terv az volt, hogy 2023-ig megkezdik az 1986-os szarkofág bontását és a radioaktív hulladék biztonságos elszállítását és végleges elhelyezését. Ez most teljesen leállt.

Hatalmas javítási költségek – bizonytalan jövő

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) szakértője, Steven White szerint

a helyreállítás költségei meghaladják a 100 millió eurót

- és még így sem biztos, hogy visszaállítható a szerkezet az eredeti állapotába. Szerinte „nehezen visszafordítható károk keletkeztek, és nehéz döntések előtt állunk...teljes helyreállítás helyett lehet, hogy csak részleges megoldások maradnak."

A finanszírozásra most is a nemzetközi közösség támogatását kérik, miután az eredeti projektet 45 ország dobta össze, összesen 1,6 milliárd euróval.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a régi szarkofág stabilizálására korábban hozott ideiglenes intézkedések élettartama lejárt. Ha a sérülések miatt nem tudják elbontani az omladozó 1986-os szerkezetet, fennáll a veszély, hogy

egy újabb eltévedt drón vagy rakéta a szerkezet összeomlásához vezet majd, ami hatalmas mennyiségű radioaktív port juttathat a légkörbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images