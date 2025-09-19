  • Megjelenítés
Figyelmeztetést küldött Zelenszkij Trumpnak: nem hallják a szavait!
Figyelmeztetést küldött Zelenszkij Trumpnak: nem hallják a szavait!

Volodimir Zelenszkij úgy véli, Oroszország figyelmen kívül hagyja Donald Trump felhívásait a békére Ukrajnában - számolt be az ukrán elnök bejegyzéséről az Ukrajinszka Pravda.

Volodimir Zelenszkij az X-en azt írta,

az oroszok ismét civileket támadnak, miközben az egész világ – és mindenekelőtt az Egyesült Államok – békét követel.

Az ukrán elnök hozzátette,

mi meghallottuk Trump elnök álláspontját a gyilkolás befejezéséről, és elfogadtuk az összes javaslatot feloldjuk a diplomáciai elakadást. Úgy tűnik azonban, hogy ezt az álláspontot Oroszországban nem hallják meg.

Zelenszkij szerint abből az következik, hogy Ukrajnának fokoznia kell az olyan kezdeményezésekben való részvételét, amelyek "erősítik" az országot, beleértve a PURL programot, a közös fegyvergyártást és a biztonsági garanciák véglegesítését.

