Figyelmeztetést küldött Zelenszkij Trumpnak: nem hallják a szavait!

Volodimir Zelenszkij az X-en azt írta,
az oroszok ismét civileket támadnak, miközben az egész világ – és mindenekelőtt az Egyesült Államok – békét követel.
Since last night, Russia has been carrying out a drone attack on Ukraine – nearly 90 strike UAVs. Our warriors managed to neutralize most of them. I thank them for defending our skies. The Donetsk region, Kyiv region and the capital, Sumy region, Kharkiv region, Chernihiv region,… pic.twitter.com/EeQumy5yva https://t.co/EeQumy5yva— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2025
Az ukrán elnök hozzátette,
mi meghallottuk Trump elnök álláspontját a gyilkolás befejezéséről, és elfogadtuk az összes javaslatot feloldjuk a diplomáciai elakadást. Úgy tűnik azonban, hogy ezt az álláspontot Oroszországban nem hallják meg.
Zelenszkij szerint abből az következik, hogy Ukrajnának fokoznia kell az olyan kezdeményezésekben való részvételét, amelyek "erősítik" az országot, beleértve a PURL programot, a közös fegyvergyártást és a biztonsági garanciák véglegesítését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
