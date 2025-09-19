Hírszerzési jelentés: szinte hihetetlen, hogy honnan kapott erősítést az orosz hadsereg

A lap azt állítja, ukrán hírszerzési információkra hivatkozva, hogy az oroszok pénzért és orosz állampolgárságért Irakban, Szíriában, Jemenben, Afganisztánban és Líbiában toboroznak fegyvereseket.
Az ukránok állítása szerint még volt Iszlám Állam tagokat is befogadnak az orosz haderőbe.
Az Ukrainszka Pravda egyetlen konkrét, bizonyítékokkal alátámasztott példát említ: beszámolójuk szerint egy 19 éves iraki állampolgár, Amir Visam Dzsavad fennakadt egy közép-ázsiai országban határátlépéskor, miközben az orosz haderőbe tartott harcolni. A lap szerint a férfit egy Polina Alexandrovna nevű orosz védelmi minisztériumi alkalmazott toborozta be a haderőbe, havi 3000-8000 dollár fizetést ígértek neki, illetve 6 hónap szolgálat után orosz állampolgárságot.
A lap egy lefotózott arab nyelvű, orosz haderőbe szóló toborzóplakátot is közzétett.
Zsoldosok egyébként az orosz és az ukrán haderőben is egyre nagyobb számban harcolnak: miközben Oroszország többnyire a Távol-Keletről és Afrikából, arab országokból toboroz, az ukrán haderőbe jelentős létszámú Közép- és Dél-amerikai, főleg kolumbiai állampolgár lépett be a közelmúltban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
