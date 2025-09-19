  • Megjelenítés
Itt van az újabb orosz provokáció: vadászgépek sértették meg a NATO biztonsági zónáját
Globál

Itt van az újabb orosz provokáció: vadászgépek sértették meg a NATO biztonsági zónáját

Újabb provokációt követett el az orosz légierő a NATO-val szemben: ezúttal vadászgépek húztak el Lengyelország Orlen Petrobaltic fúrótornyának biztonsági zónájában - írta meg a Newsweek.

Az incidens röviddel azután történt, hogy az orosz légierő berepült Észtország légterébe:

Lengyelország szerint az orosz gépek az Orlen Petrobaltic tengeri fúrótornya fölött repültek át - a létesítmény a Balti-tengeren található, egy különleges gazdasági zónában, amely az 1980-as évek óta működik.

A fúrótornyot egy úgynevezett biztonsági zóna veszi körül - ennek a lényege, hogy bizonyos járművek nem közelíthetik meg engedély nélkül a fúrótornyot, mivel ez veszélyes lenne a létesítmény működésére, illetve az áthaladó járműre is.

Az orosz vadászgépek ezen a biztonsági zónán repültek át engedély nélkül.

További részletek hamarosan...

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

