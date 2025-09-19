Itt van Trump újabb nagy ötlete: visszatérnének a katonák az országba, ahonnan nemrég rúgták ki őket

Trump csütörtökön, Keir Starmer brit miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette ki, hogy az USA megpróbálja visszaszerezni a Kínához közeli, stratégiai fontosságú bázist. "Vissza akarjuk kapni azt a bázist" - fogalmazott az elnök.
Az afgán külügyminisztérium tisztviselője, Zakir Jalal azonban az X-en közzétett bejegyzésében elutasította az amerikai katonai jelenlétet. Szerinte Afganisztán és az Egyesült Államok együttműködhetnek, de amerikai katonai jelenlét nélkül, kölcsönös tiszteleten és közös érdekeken alapuló gazdasági és politikai kapcsolatok révén.
A kínai külügyminisztérium szóvivője, Lin Jian pénteken kijelentette, hogy Kína tiszteletben tartja Afganisztán függetlenségét, szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta, hogy "Afganisztán jövőjét és sorsát az afgán népnek kell kezében tartania", és hogy "a térségben a feszültségek szítása és konfrontáció teremtése nem nyer népszerű támogatást".
A történelmi, szovjet építésű légibázis a 2001. szeptember 11-i támadások után az amerikai erők fő bázisa volt a dél-ázsiai országban, egészen a 2021-es kivonulásig, ami után a tálibok vették át az irányítást.
A légibázist eredetileg a brit különleges hajózó szolgálat (SBS, a legendás SAS testvéralakulata) foglalta el 2001-ben.
Washington nem ismeri el a tálib adminisztrációt, amely 2021-ben, az amerikai csapatok 20 éves afganisztáni jelenléte után ragadta magához a hatalmat.
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images A címlapkép illusztráció, brit katonák láthatóak rajta.
