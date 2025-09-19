Káosz küszöbén az Egyesült Államok: kormányzati leállás fenyeget, ez milliókat érinthet

A pénteki szavazáson 217-212 arányban fogadták el az átmeneti költségvetési javaslatot (continuing resolution, CR), amelyhez egyetlen demokrata képviselő, a maine-i Jared Golden csatlakozott. Két republikánus – Tim Burchett Tennessee-ből és Victoria Spartz Indianából – valamint a többi demokrata képviselő a javaslat ellen szavazott.

A rövid távú finanszírozási törvényjavaslat most a Szenátus elé kerül, ahol

Chuck Schumer demokrata kisebbségi vezető és pártja már jelezte, hogy elutasítják azt, és saját alternatív javaslatot terjesztettek elő.

Várhatóan mindkét javaslat elbukik a pénteki szenátusi szavazáson, így a további lépések egyelőre bizonytalanok.

A Szenátusban a filibuster legyőzéséhez 60 szavazatra van szükség, ami azt jelenti, hogy csak kétpárti megegyezéssel lehet elkerülni a kormányzati leállást és időt nyerni egy hosszabb távú költségvetési megállapodáshoz.

A kormányzati leállás azt jelenti, hogy az amerikai szövetségi kormány egy része lényegében finanszírozás nélkül marad. Ilyenkor a nem létfontosságú hivatalok és szolgáltatások ideiglenesen leállnak, sok dolgozót kényszerszabadságra küldenek vagy fizetés nélkül dolgozik. Az alapvető feladatok (például közbiztonság, légiforgalom‑irányítás, katonaság) tovább működnek. A leállás addig tart, amíg új finanszírozási törvény nem születik; a kiesett béreket többnyire utólag kifizetik, de a fennakadások gazdasági és társadalmi károkat okoznak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images