  • Megjelenítés
Kényszerleszállást kellett végrehajtania Donald Trump helikopterének
Globál

Kényszerleszállást kellett végrehajtania Donald Trump helikopterének

Portfolio
Kényszerleszállást hajtott végre útközben a Donald Trumpot és feleségét, Melania Trumpot szállító elnöki helikopter csütörtökön - írta meg a brit Daily Mail.

Az amerikai elnök helikoptere, a Marine One hidraulikai problémával szembesült, miközben Keir Starmer brit miniszterelnök vidéki rezidenciájáról, a Chequersből repült a Stansted reptérre. A helikopter Luton felé kitérőt.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtószóvivője közölte:

a pilóták elővigyázatosságból egy helyi repülőtéren szálltak le, mielőtt elérték volna a Stansted repülőteret. Az elnök és a first lady biztonságban átszálltak a kísérő helikopterre, majd később az Air Force One fedélzetére az Egyesült Királyságból való visszaútra.

A kitérő ellenére az amerikai elnök és a first lady csupán 20 perces késéssel érkezett meg végül Stanstedre.

A lutoni reptéren készült fotók tanúbizonysága szerint mentősök és rendőrök álltak készenlétben a kifutópályán, de szerencsére nem volt rájuk különösebb szükség.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump: "nem a legjobb dolog", amikor európai országok veszik az orosz olajat

Donald Trump nélkül ült össze Amerika két szomszédja: fokozzák az együttműködést

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán ukrajna katonák harkiv ukrán hadsereg
Globál
Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility