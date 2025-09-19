Kényszerleszállást kellett végrehajtania Donald Trump helikopterének

Az amerikai elnök helikoptere, a Marine One hidraulikai problémával szembesült, miközben Keir Starmer brit miniszterelnök vidéki rezidenciájáról, a Chequersből repült a Stansted reptérre. A helikopter Luton felé kitérőt.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtószóvivője közölte:
a pilóták elővigyázatosságból egy helyi repülőtéren szálltak le, mielőtt elérték volna a Stansted repülőteret. Az elnök és a first lady biztonságban átszálltak a kísérő helikopterre, majd később az Air Force One fedélzetére az Egyesült Királyságból való visszaútra.
A kitérő ellenére az amerikai elnök és a first lady csupán 20 perces késéssel érkezett meg végül Stanstedre.
A lutoni reptéren készült fotók tanúbizonysága szerint mentősök és rendőrök álltak készenlétben a kifutópályán, de szerencsére nem volt rájuk különösebb szükség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
