Kiadta a parancsot a világ legsötétebb diktatúrája: a mesterséges intelligenciával kell fejleszteni a haderőt
Kiadta a parancsot a világ legsötétebb diktatúrája: a mesterséges intelligenciával kell fejleszteni a haderőt

MTI
|
Portfolio
Pilóta nélküli támadó repülőgépek kísérleti repülését nézte meg Kim Dzsongun észak-koreai vezető, és ez alkalomból sürgette, hogy fokozzák a mesterséges intelligencia bevonását az ország katonai képességeinek javításába - közölte az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA pénteken.
A közlés szerint Kim elégedett volt a Kumszong nevű drón fejlesztésének előrehaladásával, és jóváhagyta azt a tervet, amely a pilóta nélküli eszközök gyártásának folytatására vonatkozik.

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy

gyorsan további lépéseket kell tenni a mesterséges intelligenciára épülő technológia alkalmazásában,

és ki kell terjeszteni a drónok előállítására szolgáló termelési képességeket is.

Az észak-koreai állami médiában fényképeket is közöltek arról, hogy a csütörtöki kísérlet során egy nagy méretű drón felszáll, majd megsemmisít egy kijelölt célt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/-

