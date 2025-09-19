  • Megjelenítés
Kiadták a riasztást: szökőár jöhet, újabb földrengés rázta meg Oroszország keleti csücskét
Globál

MTI
Újabb, az amerikai geofizikai intézet (USGS) mérései szerint 7,8-as erősségű földrengést észleltek az Oroszország keleti részén lévő Kamcsatkán helyi idő szerint a kora reggeli órákban, a földmozgás nyomán szökőárriadót is elrendeltek.

Az USGS szerint a földmozgás fészke Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 128 kilométerre keletre volt, mintegy 10 kilométeres mélységben. Nem sokkal később egy 5,8-as és egy 5,4-es erősségű utórengést is regisztráltak.

Vlagyimir Szolodov kamcsatkai kormányzó Telegram-csatornáján közölte, hogy a helyi hatóságok

a félsziget keleti partvonala mentén szökőárriadót rendeltek el.

Hozzátette, hogy a mentőszolgálatokat fokozott készültségbe helyezték.

Károkról és áldozatokról egyelőre nem tudni.

A térségben július 30-án 8,8-as erősségű földregés mértek, 73 éve a legerősebbet. Az akkori rengések miatt több millió embert kellett kitelepíteni a Csendes-óceán partjainál, a többi között Japánban és Ecuadorban is. A földmozgást több kisebb, 5-ös erősségű utórengés követte.

