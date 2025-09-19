  • Megjelenítés
Kiadták az engedélyt: masszív büntetést kap a Közel-Kelet renegátja
Kiadták az engedélyt: masszív büntetést kap a Közel-Kelet renegátja

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken engedélyezte az Irán elleni szankciók visszaállítását.

Az intézkedést augusztus végén kezdeményező Párizs, London és Berlin határozottabb elköteleződést vár Irántól az atomprogramja kapcsán. A döntés utolsó pillanatban történő megegyezés esetén a jövő hét végéig leállítható.

Minden eszközzel megpróbáltunk alternatívát találni a ’snapback mechanizmus’, azaz a szankciók visszaállítása helyett"

- mondta Jérome Bonnafont francia ENSZ-nagykövet.

A snapback mechanizmus olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fel megszegi a kötelezettségvállalásait.

Nem volt más lehetőségünk, mint lefolytatni a snapback eljárást, amelynek értelmében a BT ellentétes döntése híján szeptember 28-án visszaállnak a testület által 2025 előtt meghozott szankciók"

- tette hozzá a nagykövet.

Bonnafont hozzátette, hogy ezzel együtt továbbra is érvényben marad a három európai ország javaslata a tárgyalásos megoldásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

