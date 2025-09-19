Kiderült, ki áll a stratégiai fontosságú ukrán város ostroma mögött: egy volt ukrán tiszt, de orosz oldalon harcol

Az elmúlt hónapokban heves harcok zajlottak Kupjanszk körül, amely az orosz-ukrán front egyik kulcsfontosságú városa, bő 100 kilométerre keletre Harkivtól. Az ukrán hadsereg mai közleménye szerint a helyzet továbbra is "feszült", mivel az orosz erők próbálnak előrenyomulni és csapatokat összpontosítanak a környező falvak köré.
Az orosz egységek állítólag gázvezetékeken keresztül vagy civilnek álcázva is próbálnak beszivárogni az ukrán védvonalak mögé.
Az ukrán haderő megjegyezte, ez utóbbi háborús bűncselekmény a nemzetközi jog értelmében.
Ennek tetejébe a BBC News Ukraine tegnap arról írt, hogy a Kupjanszk ellen nyomuló erőket egy egykori ukrán tiszt, Szerhij Sztorozsenko vezeti.
A BBC orosz katonai bloggerekre és ukrán elemzőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a Sztorozsenko altábornagy által irányított orosz 6. összfegyvernemi hadtest kulcsszerepet játszik a Kupjanszk elleni offenzívában.
Az 1975-ben Harkiv régióban született Sztorozsenko karrierje nagy részét az ukrán hadseregben töltötte. A BBC szerint
2014-ben, a Krím megszállása után dezertált, és hamarosan orosz állampolgárságot kapott.
A tiszt korábban Ukrajna 36. partvédelmi dandárjában szolgált, és a KFOR-misszióban az ukrán kontingens parancsnokhelyettese volt Koszovóban. A Krím 2014. márciusi orosz annexiójakor Sztorozsenko körülbelül 1200 ukrán katonát irányított. Nagyjából a felük visszatért az Ukrajna által továbbra is ellenőrzött területekre, míg a másik 600 ott maradt, és átállt az orosz hadsereghez.
Sztorozsenko ezután állítólag átvette a Krímben újonnan alakult 126. partvédelmi dandár parancsnokságát, és fokozatosan lépkedett felfelé a ranglétrán. Az orosz-ukrán háború 2022. februári kezdetére már vezérőrnagy és az orosz 35. hadtest vezérkari főnöke volt a keleti katonai körzetben. Ez a hadtest már a Harkiv megyében dúló korai harcokból kivette a részét.
A BBC szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök 2023-ban léptette elő altábornaggyá Sztorozsenkót, továbbá kinevezte a 6. összfegyvernemi hadtest parancsnokává.
A héten egyébként Olekszij Belszkij, az ukrán "Dnyipro" hadműveleti-stratégiai parancsnokság szóvivője azt nyilatkozta, hogy
Kupjanszk elfoglalása Oroszország fő célja Harkivban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
