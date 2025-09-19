  • Megjelenítés
Kiderült, ki áll a stratégiai fontosságú ukrán város ostroma mögött: egy volt ukrán tiszt, de orosz oldalon harcol
Globál

Kiderült, ki áll a stratégiai fontosságú ukrán város ostroma mögött: egy volt ukrán tiszt, de orosz oldalon harcol

Portfolio
Egy volt ukrán dezertőr vezeti azokat az orosz erőket Ukrajna Harkiv régiójában, amelyek Kupjanszk ellen igyekeznek előrenyomulni - szemlézte a Kyiv Independent a BBC ukrán nyelvű kiadásának a cikkét.

Az elmúlt hónapokban heves harcok zajlottak Kupjanszk körül, amely az orosz-ukrán front egyik kulcsfontosságú városa, bő 100 kilométerre keletre Harkivtól. Az ukrán hadsereg mai közleménye szerint a helyzet továbbra is "feszült", mivel az orosz erők próbálnak előrenyomulni és csapatokat összpontosítanak a környező falvak köré.

Az orosz egységek állítólag gázvezetékeken keresztül vagy civilnek álcázva is próbálnak beszivárogni az ukrán védvonalak mögé.

Az ukrán haderő megjegyezte, ez utóbbi háborús bűncselekmény a nemzetközi jog értelmében.

Kapcsolódó cikkünk

Végveszélyben az ukrán erődváros: nem tudják már tartani a vonalakat

Ennek tetejébe a BBC News Ukraine tegnap arról írt, hogy a Kupjanszk ellen nyomuló erőket egy egykori ukrán tiszt, Szerhij Sztorozsenko vezeti.

A BBC orosz katonai bloggerekre és ukrán elemzőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a Sztorozsenko altábornagy által irányított orosz 6. összfegyvernemi hadtest kulcsszerepet játszik a Kupjanszk elleni offenzívában.

Az 1975-ben Harkiv régióban született Sztorozsenko karrierje nagy részét az ukrán hadseregben töltötte. A BBC szerint

2014-ben, a Krím megszállása után dezertált, és hamarosan orosz állampolgárságot kapott.

A tiszt korábban Ukrajna 36. partvédelmi dandárjában szolgált, és a KFOR-misszióban az ukrán kontingens parancsnokhelyettese volt Koszovóban. A Krím 2014. márciusi orosz annexiójakor Sztorozsenko körülbelül 1200 ukrán katonát irányított. Nagyjából a felük visszatért az Ukrajna által továbbra is ellenőrzött területekre, míg a másik 600 ott maradt, és átállt az orosz hadsereghez.

Sztorozsenko ezután állítólag átvette a Krímben újonnan alakult 126. partvédelmi dandár parancsnokságát, és fokozatosan lépkedett felfelé a ranglétrán. Az orosz-ukrán háború 2022. februári kezdetére már vezérőrnagy és az orosz 35. hadtest vezérkari főnöke volt a keleti katonai körzetben. Ez a hadtest már a Harkiv megyében dúló korai harcokból kivette a részét.

A BBC szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök 2023-ban léptette elő altábornaggyá Sztorozsenkót, továbbá kinevezte a 6. összfegyvernemi hadtest parancsnokává.

A héten egyébként Olekszij Belszkij, az ukrán "Dnyipro" hadműveleti-stratégiai parancsnokság szóvivője azt nyilatkozta, hogy

Kupjanszk elfoglalása Oroszország fő célja Harkivban.

Kapcsolódó cikkünk

Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A katari légierő egyik F-15QA vadászgépe felszállás közben
Globál
Ezúttal tényleg elvethette a sulykot a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma: megvalósulhat Izrael rémálma
Pénzcentrum
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility