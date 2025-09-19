Kifakadt Trump embere: ha engedünk Putyinnak, legközelebb a NATO-t fogja megtámadni

A diplomatától azt kérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy Mike Pence volt amerikai alelnök úgy látja, hogy ha Oroszország győz Ukrajnában, ezután a NATO egyik tagállamát támadhatják meg következőnek.
Abszolút így van. Nézzenek rá Putyinra és Oroszországra, amely egy terjeszkedésre törekvő ország. Ismét vissza akarja állítani az Orosz Birodalmat – nézzenek rá a történelmére. A kisujjunkat nyújtjuk neki – aztán az egész karunk kell majd”
– mondta Kellogg.
Putyint ezután Adolf Hitler náci német diktátorhoz hasonlította, akit szintén nem állított meg, sőt felbátorított az, hogy a szövetségesek eleinte területi engedményekkel próbálták kielégíteni a hatalomvágyát.
A történelem nem ismétli önmagát, de azért vannak párhuzamok. Pont ezt látjuk most Ukrajnában is. Meg kell állítanunk”
– mondta.
Kellogg arra is kitért, hogy úgy gondolja, Putyint csakis erődemonstrációval lehet megállítani. Felidézte: Trump elnök Kim Dzsong-un észak-koreai vezetővel is így bánt első elnöki ciklusa alatt.
Észak-Korea azt mondta neki, hogy most már atomhatalom. Trump erre azt mondta, hogy » én is az vagyok. Nekem is van egy piros gombom. Nekem nagyobb mint a tied és jobban is működik.« Putyin realista és ha növeled a tétet, be fogja dobni a lapjait”
– mondta Kellogg.
