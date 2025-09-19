Kreml: érthető, hogy Trump most dühös egy kicsit

Trump többször is beszélt arról az elmúlt napokban, hogy csalódott Vlagyimir Putyinban, mivel az orosz elnök nem akarja lezárni a háborút.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője erre reagált:
úgy gondoljuk, az Egyesült Államok és Trump elnök személyesen is elő akarja segíteni az ukrajnai megoldást. Így tehát Trump elnök elég érzelmes most, úgymond, ezzel az üggyel kapcsolatosan. Ez teljesen érthető”
– mondta Peszkov.
Ezután megismételte sokadik alkalommal az orosz álláspontot, mely szerint Ukrajna és az európai országok továbbra is folytatni akarják a háborút, ezért nem születik békemegállapodás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump a kínai elnökkel telefonált, a vámokról is egyeztetett a két vezető
És a TikTok jövőjéről is.
Támadnak az oroszok: hatalmas offenzíva zajlik Limannál
Hamarosan kezdődhet a város ostroma.
Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Incidens történt.
Jelentős magyar-szlovák gázmegállapodás született, ami tovább erősíti a régió ellátását
Ötödével nő a kapacitás.
Forrásokat szabadíthat fel Brüsszel, hogy elmaradjon az orosz olajszankciók magyar vétója
Egy friss értesülés szerint a magyar kormány is profitálhat a legújabb szankciós csomag átengedésén.
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Bréking: orosz vadászgépek törtek be a NATO légterébe
Folyamatosan jönnek az információk.
Lengyel drónincidens: hatalmas fordulat, a NATO egyszerűen nem érti, mi történik
Kapkodják a fejüket a CIA emberei.
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?