Kreml: érthető, hogy Trump most dühös egy kicsit
Reagált a Kreml arra, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta: csalódott Vlagyimir Putyin orosz elnökben.

Trump többször is beszélt arról az elmúlt napokban, hogy csalódott Vlagyimir Putyinban, mivel az orosz elnök nem akarja lezárni a háborút.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője erre reagált:

úgy gondoljuk, az Egyesült Államok és Trump elnök személyesen is elő akarja segíteni az ukrajnai megoldást. Így tehát Trump elnök elég érzelmes most, úgymond, ezzel az üggyel kapcsolatosan. Ez teljesen érthető”

– mondta Peszkov.

Ezután megismételte sokadik alkalommal az orosz álláspontot, mely szerint Ukrajna és az európai országok továbbra is folytatni akarják a háborút, ezért nem születik békemegállapodás.

Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, offenzíva indult Limannál – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

