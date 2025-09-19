  • Megjelenítés
Lengyel drónincidens: hatalmas fordulat, a NATO egyszerűen nem érti, mi történik
Lengyel drónincidens: hatalmas fordulat, a NATO egyszerűen nem érti, mi történik

Az amerikai hírszerzési szervek képtelenek megállapítani, hogy Oroszország szándékosan röptetett-e drónokat a lengyel légtérbe – tudta meg a CNN bennfentes forrásokból.

A lap arról ír: Lengyelország és Ukrajna szerint Oroszország szándékosan röptetett drónokat a lengyel légtérbe, az amerikai hírszerzési szervek viszont nincsenek erről meggyőződve.

50-50. Nincs egyértelmű bizonyítékunk egyik irányba se”

– mondta egy amerikai hírszerző a lapnak.

Egy másik forrás arról magyarázott: az amerikai hírszerzési szervek arra hajlanak, hogy inkább véletlen lehetett az incidens – Oroszország ugyanis alkalmanként egyszerre akár több mint 400 drónt küld éjjelenként Ukrajna ellen,

nem irreális, hogy elektronikus zavaróberendezések ebből 10-20 darabot jelentősen eltérítsenek.

Egy harmadik forrás szerint viszont inkább szándékosság olvasható ki az incidensből, az oroszok a NATO légvédelmét akarták tesztelni, azért használtak robbanófej nélküli drónokat, hogy ne legyen áldozata a támadásnak.

A CNN azt is hangsúlyozza: mivel nem tudják egyértelműen megállapítani, szándékosan küldték-e a drónokat a NATO ellen az oroszok, nem tud a szövetség sem egyértelmű választ adni az esetre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

