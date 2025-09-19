Lengyel drónincidens: hatalmas fordulat, a NATO egyszerűen nem érti, mi történik

A lap arról ír: Lengyelország és Ukrajna szerint Oroszország szándékosan röptetett drónokat a lengyel légtérbe, az amerikai hírszerzési szervek viszont nincsenek erről meggyőződve.
50-50. Nincs egyértelmű bizonyítékunk egyik irányba se”
– mondta egy amerikai hírszerző a lapnak.
Egy másik forrás arról magyarázott: az amerikai hírszerzési szervek arra hajlanak, hogy inkább véletlen lehetett az incidens – Oroszország ugyanis alkalmanként egyszerre akár több mint 400 drónt küld éjjelenként Ukrajna ellen,
nem irreális, hogy elektronikus zavaróberendezések ebből 10-20 darabot jelentősen eltérítsenek.
Egy harmadik forrás szerint viszont inkább szándékosság olvasható ki az incidensből, az oroszok a NATO légvédelmét akarták tesztelni, azért használtak robbanófej nélküli drónokat, hogy ne legyen áldozata a támadásnak.
A CNN azt is hangsúlyozza: mivel nem tudják egyértelműen megállapítani, szándékosan küldték-e a drónokat a NATO ellen az oroszok, nem tud a szövetség sem egyértelmű választ adni az esetre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ezúttal tényleg elvethette a sulykot a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma: megvalósulhat Izrael rémálma
Trumpék sarokba szorultak.
Karácsony így enyhítené a budapesti lakhatási válságot
Gyorsítósávon adná a közszolgáltatásokat.
Itt van Trump újabb nagy ötlete: visszatérnének a katonák az országba, ahonnan nemrég rúgták ki őket
Újra használatba vennék a legendás légibázist.
Hírszerzési jelentés: szinte hihetetlen, hogy honnan kapott erősítést az orosz hadsereg
Ez komoly biztonsági kockázat, ha igaz.
Itt vannak a részletek: az orosz olajat bünteti Von der Leyen legújabb csomagja
Trumpon állhat, hogy a magyar vétó gátat szab-e az újabb korlátozások elfogadásának.
Nincs most könnyű helyzetben a Fed
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Hogy micsoda? Még 50 százalékot emelkedhet innen az amerikai részvénypiac
Meglepő ötlettel állt elő a JP Morgan.
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?