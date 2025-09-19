  • Megjelenítés
Megszólalt a brit hírszerzés vezetője: Putyin nem érdekelt a tárgyalásos békében
A brit MI6 vezetője szerint Vlagyimir Putyin nem érdekelt a tárgyalásos békében, és túlvállalta magát az ukrajnai háborúban - írja a Reuters.

Richard Moore, a brit titkosszolgálat (MI6) vezetője pénteken kijelentette, hogy

semmi bizonyítékot nem lát

arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök érdekelt lenne egy tárgyalásos békében, hacsak az nem Ukrajna teljes kapitulációját jelenti.

Moore az Isztambulban tartott beszédében azt is hozzátette, hogy véleménye szerint Putyin "nagyobb falatot harapott le, mint amit meg tud rágni", és alábecsülte az ukránokat a háborúban.

A brit titkosszolgálati vezető egyúttal bejelentette, hogy

a jövőben a dark webet is használni fogják az informátorok toborzására és titkos információk fogadására

Oroszországból és szerte a világból egyaránt.

A Bloomberg szerint a portál neve "Silent Courier" (Csendes Futár) lesz, és a hírszerzés egy útmutatót is közzé fog tenni a YouTube-csatornáján arról, hogy az érdeklődők miképp adhatnak át információkat ellenséges hírszerzési tevékenységről vagy esetlegesen terrorizmusról. A brit hírszerzés azt tanácsolja, a potenciális informátorok egy személyesen nem hozzájuk köthető eszközre töltsék le a TOR böngészőt, és megbízható VPN-t használjanak.

Virtuális ajtónk nyitva áll önök előtt

- idézte Moore beszédét a Bloomberg, amely előzetesen hozzájutott annak szövegéhez.

Richard Moore egyébként szeptember végén távozik az MI6 éléről, ötéves mandátuma lejártával. Utódja Blaise Metreweli lesz, aki az ügynökség történetének első női vezetője lesz.

