Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le a határ menti Kurszk és Belgorod régióban – olvasható a közleményben. Ez a két megye Oroszország nemzetközileg elismert területe.
A támadás ma délután, budapesti idő szerint 12 és 3 óra között zajlott, négy repülő objektumot semlegesítettek az orosz légvédelmi erők.
Azt nem tudni, mennyi drónt nem sikerült elfogni, Moszkva ezt nem szokta közölni.
Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.
Áldozatokról, illetve az okozott kár mértékéről nincs hír.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
