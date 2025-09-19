  • Megjelenítés
Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban
Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban

Berlin Spandau városrészében pénteken egy második világháborús légibombát hatástalanítanak, emiatt 12 ezer embert, valamint részben egy klinikát is evakuálnak – írja a Tagesschau.de.

A második világháborúból származó, szovjet gyártmányú 100 kilogrammos légibombát egy építkezés során találták meg szerdán a Neuendorfer Straßén. Mivel közvetlen veszélyt nem jelentett, hatástalanítását péntekre tették.

Mivel a lőszert a helyszínen kell hatástalanítani, a környékről 12 400 embernek kellett reggel 8 óráig elhagyni lakóhelyét. Egy klinika is érintett, ahol korlátozottan folytatódhat a működés. Egy általános iskola és két óvoda egész nap zárva tart.

A német fővárosban ez az egyik legnagyobb evakuálás, amit egy bomba hatástalanítása miatt végre kell hajtani.

Csütörtökön egy másik bombát is találtak Berlinben, a Fischerinselnél, amelyet az éjjel hatástalanítottak. Emiatt 10 ezer embernek kellett ideiglenesen elhagyni az otthonát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

