Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban

A második világháborúból származó, szovjet gyártmányú 100 kilogrammos légibombát egy építkezés során találták meg szerdán a Neuendorfer Straßén. Mivel közvetlen veszélyt nem jelentett, hatástalanítását péntekre tették.

Mivel a lőszert a helyszínen kell hatástalanítani, a környékről 12 400 embernek kellett reggel 8 óráig elhagyni lakóhelyét. Egy klinika is érintett, ahol korlátozottan folytatódhat a működés. Egy általános iskola és két óvoda egész nap zárva tart.

A német fővárosban ez az egyik legnagyobb evakuálás, amit egy bomba hatástalanítása miatt végre kell hajtani.

Csütörtökön egy másik bombát is találtak Berlinben, a Fischerinselnél, amelyet az éjjel hatástalanítottak. Emiatt 10 ezer embernek kellett ideiglenesen elhagyni az otthonát.

Thousands of people in central Berlin were ordered to evacuate after an unexploded World War II bomb was discovered in the Spree River.Police have set up a security perimeter of 500 meters in a thickly populated area of the German capital.https://t.co/aldBgLRFBf pic.twitter.com/rLBRDtoVOs https://t.co/aldBgLRFBf — DW News (@dwnews) September 19, 2025

