Napokon belül találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin jobbkeze
Globál

Portfolio
Az orosz és az amerikai külügyminiszter várhatóan találkozni fog az ENSZ Közgyűlésének margóján, akár már a jövő héten - írta meg az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete jelentette be, hogy Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozót tervez az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának keretében.

A részleteket még nem tudom elárulni, mert azok még nem léteznek. Nyilvánvaló, hogy a kétoldalú és multilaterális kérdések teljes körét meg fogják vitatni. Konkrét napirend még nincs, de a találkozót már tervezik

- magyarázta Nyebenzja a Rosszija-24 televíziócsatornának adott interjújában.

Az orosz delegációt Lavrov vezeti majd az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésszakán, ahol szeptember 27-én fog felszólalni. Emellett más találkozókat is tervez a közgyűlés ideje alatt, többek között António Guterres ENSZ-főtitkárral.

Az ENSZ-közgyűlés jubileumi ülésszaka szeptember 9-én kezdődött, a hagyományosan a hónap harmadik hetére időzített magas szintű hét pedig szeptember 23-tól 29-ig tart.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Fazry Ismail

