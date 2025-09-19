Nem kegyelmezett a tampai bíró: ennek nem fog örülni Trump elnök

Elutasította a floridai bíróság Donald Trump elnök rágalmazási peres kezdeményezését - az amerikai politikus 15 milliárd dolláros kártérítést követelt a New York Times-tól.

Steven Merryday tampai bíró pénteken hozott döntésében a keresetet "határozottan helytelennek" minősítette, és úgy vélte, hogy az csupán egy ellenfél megtámadására irányuló kísérlet volt.

A bíró indoklása szerint Trump panasza megsértette azt a szövetségi polgári eljárásjogi szabályt, amely rövid és egyértelmű nyilatkozatot követel meg arról, hogy a felperes miért kellene, hogy pervesztes legyen.

"A keresetnek tisztességesen, pontosan, közvetlenül, józanul és gazdaságosan kell tájékoztatnia az alpereseket a követelések jellegéről és tartalmáról", írta Merryday.

A kereset nem nyilvános fórum a szidalmazásra és a gyalázkodásra - nem védett platform arra, hogy valaki dühöngjön egy ellenfél ellen."

A bíró 28 napot adott Trumpnak, hogy legfeljebb 40 oldalas módosított keresetet nyújtson be.

A Fehér Ház és Trump egyelőre nem reagált a hírre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain