  • Megjelenítés
Összeül Trump Kína erős emberével - Személyesen rendezik a vitás ügyeket
Globál

Összeül Trump Kína erős emberével - Személyesen rendezik a vitás ügyeket

MTI
Személyes találkozóban állapodott meg Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök, aki telefonbeszélgetést folytatott pénteken a két ország közötti kereskedelmi és politikai feszültségek rendezéséről.

A június óta első telefonbeszélgetésről a kínai állami Hszinhua hírügynökség "pragmatikus, pozitív és konstruktív" párbeszédként számolt be. A legfőbb témák között szerepelt a TikTok jövője, a kereskedelmi kapcsolatok javításának, valamint az Ukrajnában zajló háború befejezésének lehetősége.

Kapcsolódó cikkünk

Trump a kínai elnökkel telefonált, a vámokról is egyeztetett a két vezető

Donald Trump a közösségi médiában közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy előrelépés történt több fontos ügyben, köztük a TikTok-megállapodásban, a kereskedelmi viták terén, a fentanil visszaszorításában, valamint az ukrajnai háború mielőbbi befejezésének szükségességében.

Az amerikai elnök közölte, hogy személyes találkozóban állapodtak meg kínai partnerével októberben a dél-koreai APEC-csúcson.

Bejelentette egyúttal, hogy a jövő év elején ő maga Kínába, Hszi pedig ezt követően az Egyesült Államokba látogat.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Hszi Csin-ping a TikTok-üggyel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kínai kormány tiszteletben tartja a vállalatok akaratát, és támogatja, ha egy "piacalapú" megállapodásra jutnak a kínai törvényekkel is összhangban.

Az amerikai Kongresszus korábban arra kötelezte a TikTok kínai tulajdonosát, hogy adja le amerikai leányvállalatát, különben a platform használatát betiltják az Egyesült Államokban.

Hszi szerint az Egyesült Államoknak kerülni kellene az egyoldalú kereskedelmi korlátozásokat, amelyek alááshatják a már zajló többkörös tárgyalások eredményességét. Emellett felszólította az amerikai felet, hogy biztosítson nyitott, igazságos és megkülönböztetésmentes üzleti környezetet a kínai vállalatok számára.

Kapcsolódó cikkünk

Kreml: érthető, hogy Trump most dühös egy kicsit

Váratlan fordulat: Trump kirántotta a szőnyeget Tajvan alól, hatalmas gesztust tesz Kínának

Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, offenzíva indult Limannál – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Káosz küszöbén az Egyesült Államok: kormányzati leállás fenyeget, ez milliókat érinthet

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Szu-30-felszallas-oroszorszag-orosz-legiero-orosz-ukran-haboru-harci-repulogep-vadaszbombazo
Globál
Itt van az újabb orosz provokáció: vadászgépek sértették meg a NATO biztonsági zónáját
Pénzcentrum
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility