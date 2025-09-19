  • Megjelenítés
Rejtélyes rakétaroncsokat találtak Lengyelország keleti részén – Mit kereshetnek ott?
Rejtélyes rakétaroncsokat találtak Lengyelország keleti részén – Mit kereshetnek ott?

Vélhetően egy rakéta roncsait találták meg a Lengyelország legkeletibb részén lévő Lublini vajdaság területén – írja a Reuters.

A lengyel Onet beszámolója szerint a katonai rendőrség szóvivője azt mondta, valószínűleg egy lengyel rakéta roncsairól van szó.

Ha így van, akkor valószínűleg egy olyan légvédelmi rakétáról lehet szó, amely az egyik orosz drónt semmisítette meg,

mikor múlt szerdán egyszerre 19 orosz drón sértette meg a lengyel légteret.

A katonai rendőrség szerint a roncsok lakatlan területre, egy mezőre hulltak, nem sérült meg senki.

A vizsgálatok jelenleg is folynak.

Címlapkép: Orosz drón lezuhanásának színhelyén katonák és rendőrök a Lublini vajdaságban fekvő falu, Stanislawka határában 2025. szeptember 17-én. MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo

