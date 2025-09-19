Támadnak az oroszok: hatalmas offenzíva zajlik Limannál

Az orosz erők Sandriholove és Szerednye térségében támadnak, az előbbi településbe be is törtek.
Ezek a falvak alig 10-15 kilométerre vannak a stratégiai fontosságú Limantól.
Az orosz stratégia jól látható az ukrán térképeken: északi és keleti irányból próbálják bekeríteni a várost, elvágni a logisztikai útvonalakat.
Az egykor 20 ezres lélekszámú város Észak-Donyeck egyik legfontosabb városa: a település az utolsó védvonal Donyeck de facto központja, Szlovjanszk és Kramatorszk felé. A várost Oroszország 2022 májusában már egyszer megszállta, majd októberben feladták az ukrán haderő ellenoffenzívája miatt.
