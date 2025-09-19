Teljes gőzzel gyakorlatozik a haderő, a helyzet pattanásig feszült – Bábkormányt akar felállítani Donald Trump?

Birodalmi terv készült a venezuelai rezsim megváltoztatására, hogy az Egyesült Államok bábkormányát telepítsék ide, és ellopják a világ legnagyobb olajkészleteit, a negyedik legnagyobb gázkészleteit és az első számú aranytartalékait

- jelentette ki az elnök az állami televíziócsatornán.

Maduro szerint az USA e célból vezényelt hadihajókat és egy nukleáris tengeralattjárót a Karib-térségbe, valamint hamis vádakat fogalmaz meg Venezuela ellen. Hangsúlyozta, hogy "az ENSZ, az Európai Unió, a Vámügyi Világszervezet és az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) már elutasította a Venezuela elleni [kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos] vádakat". Maduro elmondása szerint

még az Egyesült Államokban sem hisz senki azoknak a hazugságoknak, amiket rólam és Venezueláról terjesztenek.

A dél-amerikai államfő közölte, hogy

a haderő háromnapos hadgyakorlatot tart

"Karibi Szuverenitás 200" néven Venezuela partmenti területein. A CNN szerint 2500 egyenruhást mozgósítottak, a szárazföldi, vízi és légi gyakorlatban pedig tizenkét hadihajó és 22 repülőgép vesz részt. Venezuela emellett bemutatott számos orosz gyártmányú vadászgépet is, amelyeket hajóelhárító rakétákkal szereltek fel.

A karibi és dél-amerikai népeknek joguk van a békéhez, és semmi sem sértheti szuverenitásukat

- hangsúlyozta Maduro, kifejezve, hogy Venezuela "erős állammal, szilárd, konszolidált, jól szervezett kormánnyal, valamint egy elszánt néppel rendelkezik, ami bármilyen körülmények között garantálja a győzelmet".

Az MTI tudósítása szerint mindeközben csütörtökön első olvasatra elfogadta a venezuelai parlament azt a törvényjavaslatot, amely

a dél-amerikai ország és Oroszország közötti stratégiai együttműködésről szól

- jelentette be Jorge Rodríguez, a képviselőtestület elnöke, hozzátéve, hogy a szavazás egyhangú volt.

Amennyiben második olvasatra is elfogadják, törvényerőre emelkedik a tervezet, amelyet Roy Daza képviselő "a megváltozott geopolitikai helyzettel" indokolva nyújtott be a parlamentbe, a két ország közötti együttműködést üzenetnek nevezve "a békéről, a szuverenitásról és a venezuelai nép erejéről".

A megállapodás egyebek között rendelkezik a két fél közti "magas szintű politikai párbeszédről", valamint témái közé tartozik "a nemzetközi jog, a szuverenitás tiszteletben tartása, a viták békés rendezése, az emberi jogok tiszteletben tartása és a népek önrendelkezése" is.

A szavazásra nem sokkal azt követően került sor, hogy

az amerikai hadsereg a térségben három támadást is végrehajtott

állítólagosan kábítószert szállító venezuelai hajók ellen, amelyek amerikai feltételezés szerint az Egyesült Államok felé tartottak. A csapások 14 ember halálát okozták.

Washington szerint Venezuela nem lép fel megfelelően a kábítószer-kereskedelem ellen, Nicolás Maduro venezuelai államfő szerint viszont az amerikai vezetés "katonai fenyegetéssel próbálja elérni a a fennálló rendszer leváltását".

