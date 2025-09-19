Történelmi fordulat: olyan szövetség született, amely teljesen átírhatja az erőviszonyokat a Közel-Keleten

Az atomhatalom Pakisztán kiterjeszti nukleáris védelmi ernyőjét Szaúd-Arábia fölé a két ország közötti új védelmi együttműködési megállapodás keretében - jelentette be Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter egy tévéinterjúban.

A két ország szerda este aláírt megállapodása kimondja, hogy

amennyiben bármelyik felet támadás érné, azt mindkettőjük elleni támadásnak tekintik, így közösen lépnek fel a támadó ellen.

Az, hogy a megállapodás az atomhatalom Pakisztán nukleáris csapásmérő képességére is kiterjed, a pakisztáni védelmi miniszternek egy csütörtök késő esti televíziós interjúban újságírói kérdésre adott válaszából derült ki.

Arra a kérdésre, hogy "a pakisztáni nukleáris fegyverek által biztosított elrettentő erő" Szaúd-Arábiának is rendelkezésére áll-e majd, Ászif így válaszolt: "Hadd tisztázzak egy dolgot Pakisztán nukleáris képességeivel kapcsolatban: ezeket a képességeket már régen megteremtettük. Azóta pedig kiképeztük a harctéri erőinket is" - mondta.

Ami nekünk van, és amilyen képességeink vannak, azt (Szaúd-Arábiának) is rendelkezésre bocsátjuk a megállapodás szerint"

- tette hozzá.

Felidézte, hogy Szaúd-Arábia anyagi támogatást nyújtott Pakisztán nukleáris programjának fenntartásához, különösen a korábbi amerikai szankciók időszakaiban.

A mostani biztonsági megállapodás jelentős lépés az egymással már évtizedek óta katonai együttműködést folytató Pakisztán és Szaúd-Arábia között, jelezvén, hogy szorosabbra akarják fűzni kapcsolataikat a régió stabilitásának fenntartása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images