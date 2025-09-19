  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Trump kirántotta a szőnyeget Tajvan alól, hatalmas gesztust tesz Kínának
Váratlan fordulat: Trump kirántotta a szőnyeget Tajvan alól, hatalmas gesztust tesz Kínának

Donald Trump amerikai elnök visszatartott Tajvannak egy 400 millió dolláros katonai támogatási csomagot, mivel remélte, hogy kereskedelmi megállaodást tud kötni Hszi Csin-ping kínai elnökkel - tudta meg a Washington Post.

Bennfentesek szerint a visszatartott csomag elsősorban lőszereket, partvédelmi eszközöket és drónokat tartalmazott volna.

A Fehér Ház közleménye szerint a segélycsomagról szóló döntés még nem végleges.

Tajvan Külügyminisztériuma csak annyit jegyzett meg, hogy az USA és Tajvan között továbbra is szoros együttműködés van biztonsági kérdésekben.

Az amerikai hadsereg régóta támogatja Tajvan védelmi képességeinek fejlesztését, szemben a rivális Kína potenciális támadásával. Trump azonban hivatalba való visszatérése óta bizonytalan jelzéseket küldött Kína és Tajvan felé – áprilisban hirtelen kereskedelmi háborút indított Pekinggel, ugyanakkor azzal vádolta Tajpejt, hogy ellopja Amerika félvezetőiparát. Az adminisztráció lemondta a magas rangú amerikai és tajvani védelmi tisztviselők közötti találkozókat is, és lebeszélte a tajvani elnököt egy tervezett New York-i és dallasi útról augusztusban.

