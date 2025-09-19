Zelenszkij: Oroszország már a NATO ellen folytat hadjáratot

Elfogadhatatlannak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt, hogy orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét és kijelentette: Moszkva rendszerszintű kampányt folytat a katonai szövetség ellen.

Ez nem véletlen. Ez rendszerszintű orosz kampány Európa, a NATO és a Nyugat ellen”

– közölte az ukrán elnök a Sky News cikke szerint.

Rendszerszintű válaszra van szükség. Erős tettek kellenek, együttesen és országonként is”

– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Azt javasolta a Nyugatnak, hogy helyezzenek ki még szigorúbb szankciókat Oroszországgal szemben.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine, CC0, via Wikimedia Commons