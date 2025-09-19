Zelenszkij: Oroszország már a NATO ellen folytat hadjáratot

Ez nem véletlen. Ez rendszerszintű orosz kampány Európa, a NATO és a Nyugat ellen”
– közölte az ukrán elnök a Sky News cikke szerint.
Rendszerszintű válaszra van szükség. Erős tettek kellenek, együttesen és országonként is”
– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Azt javasolta a Nyugatnak, hogy helyezzenek ki még szigorúbb szankciókat Oroszországgal szemben.
Címlapkép forrása: President Of Ukraine, CC0, via Wikimedia Commons
