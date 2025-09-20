A mesterséges intelligenciára bízzák egy párt vezetését a világ túloldalán

A párt új formális vezetője, a 25 éves Koki Okumura, aki a Kiotói Egyetem doktorandusza és MI-kutatással foglalkozik, a héten megtartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy

a párt a döntéshozatalt mesterséges intelligenciára bízza,

és ő maga csak asszisztensként fog működni.

Az MI-vezető egy pingvin avatar formáját ölti majd, ami Okumura szerint a japánok állatok iránti szeretetére utal. A pingvin azonban nem indulhat választásokon, mivel a japán választási törvény szerint csak japán állampolgárok lehetnek jelöltek. Jogilag ezért továbbra is természetes személynek kell betöltenie a hivatalos képviselői pozíciót.

Okumura a CNN-nek elmondta, hogy elképzelése szerint az MI a párt működésével kapcsolatos összes döntéshozatali folyamatot átvenné. "Úgy gondolom, hogy az MI nagyobb pontossággal képes elérni dolgokat, mint az emberek. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük azokat a hangokat, amelyeket az emberek gyakran figyelmen kívül hagynak, potenciálisan befogadóbb és humánusabb környezetet teremtve a politikai részvételhez" - nyilatkozta.

A szakértők fenntartásokkal fogadták Okumura tervét. Hiroshi Shiratori, a tokiói Hosei Egyetem politikatudományi professzora szerint a japán szavazók még nem állnak készen egy ennyire AI-függő pártra. "A szavazók olyan személyt választanak, akiben megbízhatnak, és olyan pártot, amely összhangban van az emberek érzéseivel. Az AI teljesen távol áll ettől" - mondta a CNN-nek.

Shiratori professzor szerint

valószínűtlen, hogy Okumura kísérlete szélesebb körű trenddé válna, mivel Japán olyan pluralista demokrácia, amely értékeli a sokszínű véleményeket.

Ha a politikai pártok az AI-re bíznák az összes döntést, a professzor szerint minden párt hasonlóvá, ha nem ugyanolyanná válna, ami "természeténél fogva antidemokratikus."

Okumura nem az első, aki az AI-t próbálja politikai pozícióba helyezni. Tavaly Victor Miller, Wyoming állambeli Cheyenne polgármesterjelöltje VIC nevű chatbotját indította a választáson, míg az Egyesült Királyságban egy férfi AI Steve néven indult a parlamenti választásokon, szintén azzal a tervvel, hogy a döntéshozatalt egy neurális hálóra bízza.

Címlapkép forrása: Shutterstock