A mesterséges intelligenciára bízzák egy párt vezetését a világ túloldalán

A párt új formális vezetője, a 25 éves Koki Okumura, aki a Kiotói Egyetem doktorandusza és MI-kutatással foglalkozik, a héten megtartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy
a párt a döntéshozatalt mesterséges intelligenciára bízza,
és ő maga csak asszisztensként fog működni.
Az MI-vezető egy pingvin avatar formáját ölti majd, ami Okumura szerint a japánok állatok iránti szeretetére utal. A pingvin azonban nem indulhat választásokon, mivel a japán választási törvény szerint csak japán állampolgárok lehetnek jelöltek. Jogilag ezért továbbra is természetes személynek kell betöltenie a hivatalos képviselői pozíciót.
Okumura a CNN-nek elmondta, hogy elképzelése szerint az MI a párt működésével kapcsolatos összes döntéshozatali folyamatot átvenné. "Úgy gondolom, hogy az MI nagyobb pontossággal képes elérni dolgokat, mint az emberek. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük azokat a hangokat, amelyeket az emberek gyakran figyelmen kívül hagynak, potenciálisan befogadóbb és humánusabb környezetet teremtve a politikai részvételhez" - nyilatkozta.
A szakértők fenntartásokkal fogadták Okumura tervét. Hiroshi Shiratori, a tokiói Hosei Egyetem politikatudományi professzora szerint a japán szavazók még nem állnak készen egy ennyire AI-függő pártra. "A szavazók olyan személyt választanak, akiben megbízhatnak, és olyan pártot, amely összhangban van az emberek érzéseivel. Az AI teljesen távol áll ettől" - mondta a CNN-nek.
Shiratori professzor szerint
valószínűtlen, hogy Okumura kísérlete szélesebb körű trenddé válna, mivel Japán olyan pluralista demokrácia, amely értékeli a sokszínű véleményeket.
Ha a politikai pártok az AI-re bíznák az összes döntést, a professzor szerint minden párt hasonlóvá, ha nem ugyanolyanná válna, ami "természeténél fogva antidemokratikus."
Okumura nem az első, aki az AI-t próbálja politikai pozícióba helyezni. Tavaly Victor Miller, Wyoming állambeli Cheyenne polgármesterjelöltje VIC nevű chatbotját indította a választáson, míg az Egyesült Királyságban egy férfi AI Steve néven indult a parlamenti választásokon, szintén azzal a tervvel, hogy a döntéshozatalt egy neurális hálóra bízza.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Leállhat az amerikai kormányzat, sürgős találkozót követelnek a demokraták
Az egészségügyi finanszírozás körüli viták ugyanakkor egyre élesebbek.
Kútba eshet a Generali nagy terve, sokat elárul egy most kötött megállapodás
Nem sikerül létrehozni Európa legnagyobb bevételű vagyonkezelőjét?
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Kirúgták az OMV egyik vezetőjét, mert orosz kémkedéssel gyanúsítják
Diplomáciai botrány rázta meg Bécset.
46 túszról tett közzé fényképet a Hamász, egy 1986-ban eltűnt izraeli pilóta neve van rajtuk
Túszokkal zsarol a terrorszervezet.
Karácsony Gergely: új buszok mutatkoztak be Budapesten
Ma már nincs magas padlós autóbusz a főváros útjain.
Még soha nem rendezett ekkora katonai díszszemlét déli szomszédunk
A PULS rakéta-sorozatvetőkel a legtöbb balkáni ország fővárosát elérnék.
Provokációval és jogellenes lépésekkel vádolja Oroszország Európa három nagy országát
Célkeresztben az iráni atomprogram.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod