Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton jelentette be, hogy Oroszország jelentős légitámadást hajtott végre Ukrajna ellen az éjszaka folyamán, amelyben hárman életüket vesztették és több tucatnyian megsérültek.
A Telegramon közzétett nyilatkozatában az ukrán államfő közölte, hogy
az orosz erők mintegy 580 drónt és 40 rakétát indítottak, amelyek Ukrajna infrastruktúráját, polgári termelőüzemeit és lakóövezeteit vették célba az ország különböző régióiban.
Lengyel és szövetséges légierő lépett készültségbe szombat hajnalban, miután Oroszország légicsapásokat hajtott végre Nyugat-Ukrajna Lengyelországgal határos területein. A NATO-tagállam fegyveres erői közölték, hogy a lengyel és szövetséges repülőgépek a lengyel légtérben tevékenykedtek, miközben a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték.
Szombaton hajnali 5:40-kor (közép-európai idő szerint) Ukrajna szinte teljes területén légiriadó volt érvényben, miután az ukrán légierő orosz rakéta- és dróntámadásokra figyelmeztetett.
Reggel 7 óra után nem sokkal a lengyel és szövetséges légierők befejezték a műveletet, mivel az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni légicsapásai megszűntek. A lengyel parancsnokság közleménye szerint az intézkedések "megelőző jellegűek voltak és a veszélyeztetett területtel szomszédos légtér biztosítását szolgálták".
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brutális vízumdíjat vett ki Trump
Azonnal kiakadtak az USA-ban is a lépésen.
Akkora támadást indított Oroszország, hogy egész Lengyelországot készültségbe helyezték
A légierő riadót hirdetett szombat hajnalban.
Vészjósló trend: 26 százalékkal ugrott meg a hitelfelvétel ebben az országban, a következmények már látszanak
Ráadásul a lehető legdrágább módon adósodnak el, ha legalább nem is külföldre.
Váratlan támadás miatt összeomlott a repülőtéri rendszer az EU-s irányítás legfontosabb helyén
Egy egyelőre ismeretlen eredetű művelet miatt lebénult az unió egyik legfontosabb reptere.
Történelmi ítélet született az autóvásárlásról: magyarok millióit érintheti a bírósági döntés
Ezentúl nem húzhatják át a magyarokat az autókereskedők ezzel a trükkel.
Leleplezte a terveit a felvásárló, akit a magyar kormány tiltott el az Alföldi Tejtől
A görög Hellenic Dairies komoly tervekkel érkezett.
A magyar gazdaság is kilőhetne a 200 ezer milliárd forintos tervtől, de ötlet sincs a megvalósításra a németeknél
Van miért aggódni a hatalmas gazdaságélénkítő csomag kapcsán.
Lagarde bejelentette: 50%-kal csökkent a bizonytalanság, de még mindig van körülöttünk valami veszélyes
Az Európai Központi Bank elnöke fontos helyzetképet az Európát fenyegető helyzetről.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?