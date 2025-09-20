  • Megjelenítés
Akkora támadást indított Oroszország, hogy egész Lengyelországot készültségbe helyezték
Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen, amely három ember halálát és több tucat sérültet eredményezett Zelenszkij elnök közlése szerint. Olyan volumenű volt a támadás, hogy Lengyelországban is riadót fújtak és levegőbe küldték a légierőt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton jelentette be, hogy Oroszország jelentős légitámadást hajtott végre Ukrajna ellen az éjszaka folyamán, amelyben hárman életüket vesztették és több tucatnyian megsérültek.

A Telegramon közzétett nyilatkozatában az ukrán államfő közölte, hogy

az orosz erők mintegy 580 drónt és 40 rakétát indítottak, amelyek Ukrajna infrastruktúráját, polgári termelőüzemeit és lakóövezeteit vették célba az ország különböző régióiban.

Lengyel és szövetséges légierő lépett készültségbe szombat hajnalban, miután Oroszország légicsapásokat hajtott végre Nyugat-Ukrajna Lengyelországgal határos területein. A NATO-tagállam fegyveres erői közölték, hogy a lengyel és szövetséges repülőgépek a lengyel légtérben tevékenykedtek, miközben a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték.

Szombaton hajnali 5:40-kor (közép-európai idő szerint) Ukrajna szinte teljes területén légiriadó volt érvényben, miután az ukrán légierő orosz rakéta- és dróntámadásokra figyelmeztetett.

Reggel 7 óra után nem sokkal a lengyel és szövetséges légierők befejezték a műveletet, mivel az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni légicsapásai megszűntek. A lengyel parancsnokság közleménye szerint az intézkedések "megelőző jellegűek voltak és a veszélyeztetett területtel szomszédos légtér biztosítását szolgálták".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

