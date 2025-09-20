  • Megjelenítés
Az Eurovíziós Dalfesztivál lett az Izrael körüli diplomáciai adok-kapok egyik terepe
Globál

Az Eurovíziós Dalfesztivál lett az Izrael körüli diplomáciai adok-kapok egyik terepe

MTI
Az Eurovíziós Dalfesztivál bojkottját kifogásoló levelet írt hat európai országnak az osztrák külügyminiszter.

Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter levelet küldött pénteken hat európai hivatali kollégának, és ebben arra kéri őket, hogy országuk ne bojkottálja a jövő évi bécsi Eurovíziós Dalfesztivált Izrael részvétele miatt.

Spanyolország, Hollandia, Szlovénia, Izland, Írország és Belgium külügyminiszterének küldött levelében Meinl-Reisinger kiemelte: "A házigazda ország külügyminisztereként mélyen aggaszt az Európai Műsorszolgáltatók Szövetség (EBU) tagjai közötti megosztottság veszélye ebben az ügyben. Egy ilyen törésvonal csak tovább mélyítené az ellentéteket, és elvenné a lehetőséget a művészek és a közönség közötti fontos párbeszédtől -

anélkül, hogy javítana a helyzeten Izraelben vagy a Gázai övezetben."

Az osztrák külügyminiszter rámutatott: a Gázai övezeti konfliktust és a humanitárius szenvedést nem lehet figyelmen kívül hagyni, de az Eurovízió nem a szankciók fóruma. "Izrael kizárása a versenyből vagy az esemény bojkottja nem enyhítené a gázai humanitárius válságot, és nem járulna hozzá egy tartós politikai megoldáshoz" - fogalmazott.

A spanyol RTVE állami műsorszolgáltató igazgatótanácsa kedden megszavazta, hogy visszalép a 2026-os versenytől, amennyiben azon Izrael is részt vesz. Ezzel Spanyolország lett az ötödik ország, amely így határozott. Hollandia, Szlovénia, Izland és Írország már korábban hasonló döntést hozott, a belga VRT közszolgálati televízió pedig jelezte, hogy támogatja álláspontjukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

