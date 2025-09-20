Egyre több szakértő állítja: Putyin arcon röhögi Trumpot

Az orosz elnök a katonai eszkaláció mellett döntött, hogy Ukrajnát az általa szabott feltételekkel való tárgyalásokra kényszerítse - állítják a Kremlhez közel álló források.
Vlagyimir Putyin meggyőződése, hogy Donald Trump nem fog érdemben segíteni Kijevnek, különösen az alaszkai találkozójuk óta.
Az orosz erők már fokozták támadásaikat az ukrán katonai és civil célpontok ellen, miután Volodimir Zelenszkij elutasította Putyin követelését további kelet-ukrajnai területek átadásáról. Az orosz elnök folytatni kívánja az ukrán energetikai hálózat és más infrastruktúra elleni támadásokat.
Trump az orosz agresszióra válaszul felvetette a Moszkva elleni szigorúbb szankciók lehetőségét, és a G7 országokat arra ösztönözte, hogy vessenek ki vámokat Kínára és Indiára az orosz gáz vásárlása miatt. Az Európai Unió szintén újabb szankciós csomagot fontolgat.
A Kreml stratégiája egy felőrlő háborúra épül, amely ukrán engedményeket kényszerítene ki.
Putyin számára fontos, hogy megmutassa Trumpnak és az európaiaknak, hogy még mindig megengedheti magának a helyzet eszkalálását
- nyilatkozta Vita Spivak, a londoni Gatehouse Advisory Partners elemzője.
Az alaszkai találkozón Putyin felajánlotta a harcok leállítását és a frontvonal befagyasztását Dél-Ukrajnában, ha Kijev beleegyezik a két keleti régióban lévő, még meg nem hódított területek átadásába. Ukrajna elutasította ezeket a feltételeket, amit Putyin az eszkaláció igazolásának tekint.
Az orosz légitámadások intenzitása a csúcstalálkozó után körülbelül 46%-kal nőtt az ukrán légierő adatai szerint.
Szeptemberben Oroszország 3500 különböző típusú drónt, közel 190 rakétát és több mint 2500 bombát vetett be Zelenszkij közlése alapján.
Címlapkép forrása: Portfolio
