  • Megjelenítés
FONTOS A külföldi befektető esete az Alföldi Tejjel - és a magyar állammal
Egyre több szakértő állítja: Putyin arcon röhögi Trumpot
Globál

Egyre több szakértő állítja: Putyin arcon röhögi Trumpot

Portfolio
Putyin fokozza a katonai nyomást Ukrajnára, miután arra a következtetésre jutott, hogy Trump nem fog jelentősen beavatkozni a konfliktusba - jelentette a Bloomberg.

Az orosz elnök a katonai eszkaláció mellett döntött, hogy Ukrajnát az általa szabott feltételekkel való tárgyalásokra kényszerítse - állítják a Kremlhez közel álló források.

Vlagyimir Putyin meggyőződése, hogy Donald Trump nem fog érdemben segíteni Kijevnek, különösen az alaszkai találkozójuk óta.

Az orosz erők már fokozták támadásaikat az ukrán katonai és civil célpontok ellen, miután Volodimir Zelenszkij elutasította Putyin követelését további kelet-ukrajnai területek átadásáról. Az orosz elnök folytatni kívánja az ukrán energetikai hálózat és más infrastruktúra elleni támadásokat.

Trump az orosz agresszióra válaszul felvetette a Moszkva elleni szigorúbb szankciók lehetőségét, és a G7 országokat arra ösztönözte, hogy vessenek ki vámokat Kínára és Indiára az orosz gáz vásárlása miatt. Az Európai Unió szintén újabb szankciós csomagot fontolgat.

A Kreml stratégiája egy felőrlő háborúra épül, amely ukrán engedményeket kényszerítene ki.

Putyin számára fontos, hogy megmutassa Trumpnak és az európaiaknak, hogy még mindig megengedheti magának a helyzet eszkalálását

- nyilatkozta Vita Spivak, a londoni Gatehouse Advisory Partners elemzője.

Az alaszkai találkozón Putyin felajánlotta a harcok leállítását és a frontvonal befagyasztását Dél-Ukrajnában, ha Kijev beleegyezik a két keleti régióban lévő, még meg nem hódított területek átadásába. Ukrajna elutasította ezeket a feltételeket, amit Putyin az eszkaláció igazolásának tekint.

Az orosz légitámadások intenzitása a csúcstalálkozó után körülbelül 46%-kal nőtt az ukrán légierő adatai szerint.

Szeptemberben Oroszország 3500 különböző típusú drónt, közel 190 rakétát és több mint 2500 bombát vetett be Zelenszkij közlése alapján.

Kapcsolódó cikkünk

Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, raidót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton

Meg is jött Moszkva válasza a légtérsértésre: nem ők voltak

Újra találkozik Trump és Zelenszkij – kardinális kérdés kerül az asztalra

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
orosz ukrán háború konfliktus katona repülő légierő hiperszonikus rakéta ukrajna oroszország stock
Globál
Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, raidót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton
Pénzcentrum
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility