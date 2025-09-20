  • Megjelenítés
Hat kilométeres füstfelhő szállt fel az éjszaka: ismét megmozdult a Tűzgyűrű
Hat kilométeres füstfelhő szállt fel az éjszaka: ismét megmozdult a Tűzgyűrű

MTI
Ismét kitört a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó az Indonéziához tartozó Flores szigeten, a hatóságok emiatt szombaton leállították a forgalmat a környékbeli Maumere repülőterén.

Az indonéziai vulkanológiai intézet közleménye szerint

a több mint 1500 méter magas tűzhányó péntek éjjel több alkalommal is kitört, hat kilométeres füstfelhőt lövellve a magasba.

Szombat reggel további kisebb kitörésekről számoltak be, Muhammad Wafid, az intézet vezetője pedig felszólította a lakosságot és a turistákat, hogy legalább hat kilométeres távolságot tartsanak a vulkántól.

A kitörést nem sokkal azt követően észlelték, hogy a hatóságok a négyes fokozatú skálán a legmagasabb szintű riasztást rendelték el a vulkán közelében.

A tűzhányó legutóbb idén júliusban tört ki, és bár akkor áldozatokról nem érkeztek hírek, egy tavaly novemberi kitörése kilenc ember halálát okozta.

Indonézia egy 270 millió lakosú szigetcsoport, ahol gyakori a szeizmikus aktivitás. Az ország az úgynevezett Tűzgyűrű, vagyis a Csendes-óceáni medencét körülvevő szeizmikus törésvonalak patkó alakú sorozata mentén fekszik. Mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe, ahol a tűzhányók elvileg bármikor működésbe léphetnek.

