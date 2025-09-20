Kirúgták az OMV egyik vezetőjét, mert orosz kémkedéssel gyanúsítják

Az osztrák olaj-, gáz- és vegyipari csoport, az OMV azonnali hatállyal elbocsátott egy vezetőt, akit Oroszország javára történő kémkedéssel gyanúsítanak - számolt be a Profil című osztrák hírmagazin.

A lap szerint a vállalat alkalmazottja egy olyan orosz diplomatával tartott találkozókat, akit a nyugati hírszerző szolgálatok az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ügynökének tartanak. Az osztrák Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatóság már

hónapok óta megfigyelte a meg nem nevezett OMV-vezetőt.

Az OMV megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy megszüntette az érintett munkavállaló szerződését, és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. A vállalat adatvédelmi okokra hivatkozva nem közölt további részleteket az üggyel kapcsolatban.

A Profil beszámolója szerint az elbocsátott OMV-alkalmazottat korábban ideiglenesen az Abu Dhabi National Oil Company-hoz (Adnoc) helyezték ki, amely 25%-os részesedéssel rendelkezik az OMV-ben. Az Adnoc és az OMV jelenleg a Borouge és Borealis nevű poliolefin üzletágaik egyesítésén dolgozik, amellyel egy 60 milliárd dolláros cégértékkel bíró vegyipari óriást hoznának létre.

A magazin szerint

AZ OMV-ALKALMAZOTT MINDKÉT VÁLLALATRÓL INFORMÁCIÓKKAL RENDELKEZETT, ÉS EZEKRŐL TÁJÉKOZTATTA AZ OROSZ DIPLOMATÁT BÉCSI TALÁLKOZÓIK SORÁN.

Az osztrák külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és felszólította, hogy mondjon le diplomáciai mentességéről, ellenkező esetben persona non gratának nyilvánítják, és el kellene hagynia Ausztriát.