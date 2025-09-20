Meg is jött Moszkva válasza a légtérsértésre: nem ők voltak

Az orosz védelmi minisztérium szombat hajnalban közölte, hogy a három MiG-31-es vadászgép a Balti-tenger semleges vizei felett repült Oroszország északnyugati részéből a kalinyingrádi orosz exklávéba tartó útjuk során.
A repülés szigorúan a légtérre vonatkozó nemzetközi szabályoknak megfelelően történt, más államok határainak megsértése nélkül, amit független ellenőrzések is megerősítenek
- áll a minisztérium Telegramon közzétett közleményében.
Moszkva nem részletezte, hogy "független ellenőrzés" alatt mit értenek, de valószínűleg a saját vizsgálataikat, melyek természetesen nem számítanak független ellenőrzésnek.
Az orosz álláspont szerint a repülőgépek nem tértek el az egyeztetett útvonaltól, és a Balti-tenger semleges vizei felett haladtak, több mint 3 kilométerre az észt partok előtt fekvő Vaindloo-szigettől.
Észtország kormánya korábban azt állította, hogy három orosz katonai repülőgép 12 percen keresztül megsértette az ország légterét. Az incidens alig több mint egy héttel azután történt, hogy több mint 20 orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe, amelyek közül néhányat NATO-vadászgépek lőttek le.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
