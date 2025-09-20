Megszólalt Irán: nem érdeklik őket a szankciók, folytatják az urándúsítást

Maszúd Pezeskján iráni elnök szombaton hangsúlyozta, hogy Irán képes lesz megbirkózni a "snapback" eljárás keretében esetlegesen visszaállított szankciókkal.
A 'snapback' révén elzárhatják az utat, de az emberi elme és gondolkodás képes új utakat nyitni vagy építeni
- jelentette ki az elnök az állami televízióban közvetített beszédében.
"Nem tudnak megállítani minket. Csapást mérhetnek a natáni vagy fordói nukleáris létesítményeinkre (amelyeket az USA és Izrael júniusban támadott meg), de nincsenek tisztában azzal, hogy emberek építették és fogják újjáépíteni Natánt" - tette hozzá Pezeshkian.
A Biztonsági Tanács pénteki döntése azt követően született, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Németország a múlt hónapban elindította a 30 napos eljárást a szankciók visszaállítására, azzal vádolva Teheránt, hogy nem tartja be a 2015-ös atomalkut, amely a nukleáris fegyverek kifejlesztésének megakadályozását célozta. Irán tagadja, hogy ilyen szándékai lennének.
"Soha nem adjuk meg magunkat a túlzott követelésekkel szemben, mert megvan az erőnk a helyzet megváltoztatására" - idézték az elnököt az állami médiumok.
A "snapback" eljárás újra életbe léptetné az ENSZ-szankciókat Irán ellen, hacsak Teherán és az európai hatalmak körülbelül egy héten belül nem jutnak megállapodásra a halasztásról.
A visszaállított szankciók magukban foglalnák a fegyverembargót, az urán dúsításának és újrafeldolgozásának tilalmát, a nukleáris fegyverek hordozására alkalmas ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységek tilalmát, valamint globális vagyonbefagyasztást és utazási tilalmat iráni személyekre és szervezetekre vonatkozóan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
