Öt ország különleges műveleti erői készülnek valamire Magyarországon
MTI
"A Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztése részeként nemzetközi különleges műveleti gyakorlatot tartunk, amely során szeptember 21. és október 11. között a Hévíz–Balaton Airport területén és környékén megnövekedett katonai gépjármű és légijármű forgalomra, valamint nagyobb hanghatásra kell számítani" – jelentette be Simon Péter ezredes, az MH Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka.

A Black Swan gyakorlatsorozat a régió különleges műveleti erőinek éves, magyar szervezésű kiképzési eseménye, amelynek célja az öt nemzet –

Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország

– közös szándékának eredményeként létrejött Regionális Különleges Műveleti Komponens-parancsnokság törzsének felkészítése a biztonsági fenyegetésekre, valamint az aszimmetrikus és hibrid hadviselés lehetséges formáira.

"Az idei gyakorlatot az teszi különlegessé, hogy nemcsak a szárazföldi osztag vizsgázik a NATO előtt, hanem a régióban elsőként, vezető nemzetként, régiós partnereink erőit és eszközeit integrálva

a komponensparancsnokság és a légi műveleti osztag képességei is megmérettetnek NATO-standardek alapján"

– mondta Simon Péter ezredes.

Az idei felkészítés a "szürke zóna" műveletek kezelésére helyezi a hangsúlyt, amelyek azonnali, rugalmas és arányos reakciót igényelnek. A végrehajtás során kiemelt szerepet kapnak az ún. nem kinetikus műveletekkel foglalkozó szakemberek is, akik a Szövetség kommunikációs narratívái közvetítésével és az elrettentés felerősítésével járulnak hozzá a képességfejlesztéshez.

Az idei gyakorlatot a NATO Különleges Műveleti Parancsnokság támogatja, a légi műveleti képesség tekintetében Lengyelország, Szlovákia és Bulgária erőit is integrálják. A résztvevő országok a regionális biztonság erősítése érdekében a felkészültség folyamatos fenntartását tekintik elsődleges feladatuknak, hogy szükség esetén közösen, tudjanak reagálni bármely fenyegetésre vagy új biztonsági kihívásra.

További információ minderről itt olvasható.

