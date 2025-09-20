Radikális változást követel az ENSZ vezetője: egyszerűen nem működik jól a szervezet

A korábban német külügyminiszteri posztot betöltő Baerbock kiemelte, hogy a vétójog túl gyakori alkalmazása megbénítja a világszervezet cselekvőképességét és aláássa tekintélyét.
Példaként a gázai háborút és az Ukrajna elleni orosz agressziót említette, amelyekben szerinte az ENSZ nem tudott érdemi befolyást gyakorolni.
"Ezt nem szabad tovább tűrni" - mondta a Deutschlandfunk rádióban.
Baerbock szerint az egyre nagyobb pénzügyi nyomás alatt álló világszervezet működését hatékonyabbá kell tenni, például a segélyprogramok összevonásával, hogy a támogatások célzottabban érjék el a rászorulókat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a világszervezet szerepe továbbra is meghatározó, hiszen az Élelmezési Világprogram (WFP) milliókat mentett meg az éhhaláltól, és a koronavírus-járványt az Egészségügyi Világszervezet nélkül soha nem sikerült volna megfékezni.
