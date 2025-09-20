Trump parancsot adott, csapást mértek a rombolók, a nukleáris tengeralattjárók és az F-35-ösök

Az Egyesült Államok ebben a hónapban harmadszor hajtott végre halálos csapást feltételezett drogcsempész hajók ellen Dél-Amerika vizein. Donald Trump elnök szerint a legutóbbi támadásban három „narkoterrorista” vesztette életét.

A műveletet a SOUTHCOM, az amerikai hadsereg közép- és dél-amerikai térségért felelős parancsnoksága irányította. A Pentagon nem adott további részleteket, és a Fehér Ház sem reagált – számolt be a Financial Times.

Trump szerint a hajó illegális kábítószert szállított, és egy ismert csempészútvonalon haladt az Egyesült Államok felé.

A korábbi két támadás szeptember 2-án és most hétfőn történt, előbbiben 11, utóbbiban három ember halt meg. Bár Trump nem nevezte meg a legutóbbi célpontot, az előző két akció venezuelai kartellek ellen irányult.

A hadjárat éles váltást jelent az amerikai kábítószer-ellenes politikában, amely eddig főként a parti őrségre épült. Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth védelmi miniszter bejelentette, hogy tartós katonai kampányra készülnek.

Washington nyolc hadihajót, köztük három rombolót és egy nukleáris tengeralattjárót, valamint 10 F-35-ös vadászgépet vezényelt a térségbe.

Venezuela közben saját hadgyakorlatokat indított, válaszul „fenyegetőnek” nevezett amerikai jelenlétre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images