Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, riadót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton

Az észt kormány közlése szerint három MiG-31-es vadászgép engedély nélkül hatolt be az ország légterébe, és összesen 12 percig tartózkodott ott, mielőtt visszavonulásra kényszerítették őket. Ez idő alatt a nagy sebességű repülőgépek az ország jelentős területeit átrepülhették.

Oroszország idén már négy alkalommal megsértette az észt légteret, ami önmagában is elfogadhatatlan, de a mai jogsértés, amikor három vadászgép hatolt be légterünkbe, példátlanul arcátlan

– jelentette ki Margus Tsahkna észt külügyminiszter.

Az orosz védelmi minisztérium szombat hajnalban kiadott közleményében tagadta a légtérsértést, és azt állította, hogy a repülőgépek a Balti-tenger semleges vizei felett repültek Oroszország északnyugati részéről Kalinyingrádba tartva.

Az incidens mindössze egy héttel azután történt, hogy több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe szeptember 9-10-én éjszaka, ami miatt NATO-vadászgépek kénytelenek voltak lelőni néhányat közülük.

Nyugati tisztviselők szerint Oroszország a szövetség készültségét és elszántságát teszteli.

Észtország miniszterelnöke, Kristen Michal bejelentette, hogy országa a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti konzultációt kezdeményez, és elmondta, hogy az orosz gépek körülbelül 5 tengeri mérföldet (9 km) repültek be a NATO légterébe, mielőtt az Észtországban állomásozó olasz F-35-ösök kiszorították őket.

Tsahkna külügyminiszter szerint egyértelmű provokációról volt szó, és Észtország valószínűleg további légvédelmi támogatást fog kérni szövetségeseitől.

A 4. cikkely értelmében a NATO-tagok konzultációt folytatnak, ha bármelyikük területét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.

Az észt hatóságok közölték, hogy a légtérsértés pénteken reggel történt Vaindloo-sziget térségében, mintegy 100 kilométerre a fővárostól, Tallinntól. A repülőgépeknek nem volt repülési tervük, transzpondereik ki voltak kapcsolva, és nem tartottak kapcsolatot a légiforgalmi irányítással.

Litvánia védelmi minisztere, Dovile Sakaliene szerint a NATO-nak sürgősen légvédelmi képességeket kellene telepítenie a frontvonalban lévő államokba. "Próbára tesznek minket, polgárainkat szinte naponta fenyegetik. Ez azt jelenti, hogy szövetségeseinktől származó képességeket kell összegyűjtenünk a határaink mentén, mert ez a NATO határa" – nyilatkozta.

A behatolás miatt lengyel és szövetséges repülőgépeket vezényeltek a lengyel légtér védelmére, miután Oroszország légicsapásokat hajtott végre Nyugat-Ukrajna Lengyelországgal határos területein. A NATO-tagállam fegyveres erői szombat hajnalban jelentették be, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek védik az ország légterét, miközben Oroszország Nyugat-Ukrajnában, a lengyel határ közelében hajtott végre légicsapásokat.

Helyi idő szerint 05:40-kor Ukrajna szinte teljes területén légiriadó volt érvényben, miután az ukrán légierő orosz rakéta- és dróntámadásokra figyelmeztetett.

Zelenszkij üdvözli az új szankciókat

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij pénteken üdvözölte az Európai Unió 19. Oroszország elleni szankcióscsomagjának bemutatását. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy az intézkedések jelentős hatást gyakorolnak majd az orosz gazdaságra.

A csomag a háborús gazdaság fő mozgatórugóit célozza: az energiabevételeket, a pénzügyeket, a csúcstechnológiai erőforrásokat és a hadiipari bázist

– írta Zelenszkij. "Ez egy fontos lépés, amely növeli az orosz háborús gépezetre nehezedő nyomást és kézzelfogható eredményt hoz."

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken mutatta be a csomagot, hangsúlyozva, hogy "valódi esélyt akar adni a békének" azzal, hogy Oroszországot a tárgyalóasztalhoz ülteti és véget vet a több mint három és fél éve tartó konfliktusnak.

Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája elmondta, hogy a szankciók célja "ott sújtani Oroszországot, ahonnan a pénzét szerzi". Az intézkedések között szerepel 118 új hajó árnyékflottaként való megjelölése, valamint fellépés az orosz pénzügyi kibúvó rendszerek ellen harmadik országokban.

A tagállamoknak most meg kell vitatniuk a csomagot, mielőtt egyhangúlag elfogadnák azt.

Sikeres az ukrán ellentámadás, de az oroszok is nyomulnak

Az ukrán csapatok pénteken folytatták a frontvonali ellentámadást az ország keleti részén található két város környékén. Volodimir Zelenszkij elnök szerint jelentős veszteségeket okoznak az orosz erőknek.

Oroszország közlése szerint csapataik két újabb falut foglaltak el lassú előrenyomulásuk során Ukrajna keleti és déli részén, de a védelmi minisztérium nem tett említést az ukrán előretörésről Pokrovszk és Dobropillia városok közelében.

Zelenszkij esti videóüzenetében elmondta, hogy az ellentámadás megzavarta az orosz terveket Pokrovszk logisztikai központ elfoglalására irányuló hosszú távú célkitűzésükben. "Ott volt az orosz offenzíva egyik legfontosabb iránya, és nem tudtak teljes értékű támadást indítani. Katonáink megsemmisítik erőiket" - jelentette ki az ukrán elnök.

Az oroszok jelentős veszteségeket szenvedtek, és országunk 'cserealapja' jelentősen bővült - minden nap több orosz foglyot ejtenek

– tette hozzá Zelenszkij.

Olekszandr Szirszki, Ukrajna legfőbb parancsnoka a Telegramon közölte, hogy erőik három-hét kilométert nyomultak előre az orosz védelmi vonalakon keresztül.

Zelenszkij videóüzenetében azt is elmondta, hogy az ukrán erők tartják pozícióikat Kupjanszk körül, Ukrajna északkeleti Harkiv régiójának területén, amely hónapok óta orosz támadások célpontja.

Csütörtökön Zelenszkij bejelentette, hogy a művelet kezdete óta az ukrán erők hét települést és 160 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza Pokrovszk és Dobropillia környékén. További kilenc települést "megtisztítottak" az ellenséges erőktől.

A Donyeck régió, amelyet Oroszország csak részben foglalt el, de amelyről Moszkva azt akarja, hogy Kijev mondjon le bármilyen békemegállapodás előtt, továbbra is a legintenzívebb harcok helyszíne.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik két újabb települést foglaltak el - Muravkát Pokrovszktól délnyugatra, és Novoivanivkát, amely még délebbre található a Zaporizzsja régióban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images