Tűzgomb borította be a horizontot Oroszországban – több száz kilométerre a határtól csapott le Ukrajna
Tűzgomb borította be a horizontot Oroszországban – több száz kilométerre a határtól csapott le Ukrajna

Drónok támadtak meg üzemanyag- és energetikai létesítményeket Oroszország Szamara régiójában szombaton. A súlyos pusztításokról még a helyi kormányzó is megszólalt, valamint az ukrán vezérkar videókat is közzétett a brutális, hatalmas pusztítást okozó támadásokról.

Disclaimer: a kép illusztráció.

Vjacseszlav Fedoriscsev, a térség kormányzója közölte, hogy a szombat reggeli dróntámadások célpontjai a helyi üzemanyag- és energiaipari komplexum objektumai voltak – számolt be a Reuters.

„A támadások következményeit jelenleg kezelik” – írta a kormányzó a MAX állami üzenetküldő platformon közzétett bejegyzésében.

A Kyivindependent beszámolója szerint az ukrán hadsereg szeptember 20-án éjszaka hajtotta végre a dróncsapásait két oroszországi olajfinomító ellen, amelyek 600 kilométerre vannak a hátártól. A támadások a Szaratov és a Szamara területén lévő létesítményeket érték, valamint megrongáltak egy kulcsfontosságú közlekedési infrastruktúrát is Szamarában.

Az ukrán vezérkar közölte, hogy a célpontok mind a „Orosz Fegyveres Erők ellátásában vesznek részt”.

A Szaratov városában található finomító ellen már korábban is indítottak támadásokat. A létesítmény több mint húszféle kőolajterméket állít elő, köztük benzint, dízelüzemanyagot és fűtőolajat, melyek az orosz hadsereg ellátását is szolgálják.

A mostani csapások következtében nagy robbanás és tűz keletkezett, amit a helyi lakosok videókon is megörökítettek.

Szamarában, Novokujbisevszk városában szintén támadás érte a helyi olajfinomítót.

A régió lakói nagy tüzet láttak a város közelében, miközben az orosz hatóságok ideiglenesen leállították a repülőteret a dróntámadások miatt.

A pontos károkat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az ukrán hadsereg az olaj- és üzemanyag-ellátás megzavarásával próbálják lassítani az orosz hadsereg működését. A támadások ráadásul egybeesnek azzal az időszakkal, amikor Oroszország országos benzinhiánnyal küzd.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

