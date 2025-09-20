Újra pártelnökké választották Szlovénia miniszterelnökét

A legnagyobb szlovén kormánypártnak, a Szabadság Mozgalomnak a küldöttei újabb négyéves elnöki mandátummal bízták meg szombaton Robert Golobot, a szervezet jelenlegi elnökét, egyúttal Szlovénia miniszterelnökét a párt koperi tisztújító kongresszusán.

A szavazatarányt nem hozták nyilvánosságra, csupán a megválasztott elnök nevét ismertették. Golobnak nem volt kihívója.

Felszólalásában az elnök hangsúlyozta: büszke arra, hogy a párt "szívvel-lélekkel dolgozik", és közösen valósították meg mindazt, amiről korábban csak álmodtak. Azt mondta,

olyan mélyreható változtatásokat indítottak el az országban, amelyeknek az eredményei csak a következő években lesznek láthatók.

A politikában a hibák elkerülhetetlenek, de tanulni kell belőlük - mondta.

Golob a párt jövőképének négy pillérét emelte ki: a szociális államot, a tudásalapú társadalmat, a gazdasági sikerességet és fejlődést, valamint a biztonságot és az ellenálló képességet.

Mandátuma eddigi legfontosabb eredményei közé sorolta az egészségügyi reformot,

amely a köz- és a magánszféra szétválasztására irányul, a tartós ápolás rendszerének bevezetését, a közszféra bérreformját és a már eddig is járó 13. havi fizetés mellé egy kötelezően kifizetendő további karácsonyi bónusz - amely a minimálbér fele - kifizetésének tervét. Kiemelte továbbá a tudás- és innovációs lánc erősítését, valamint a makrogazdasági stabilitást.

A védelem és biztonság terén Golob megerősítette: Szlovénia a kettős felhasználású (civil és katonai) rendszerek fejlesztésére összpontosít.

"A béke felé vezető út keresése során az olyan országoknak, mint Szlovéniának a feladata, hogy mutassák az utat másoknak. És meg is mutatjuk" - zárta szavait.

A Szabadság Mozgalom párt 2022-ben alakult meg, és most tartotta első tisztújító kongresszusát. Mintegy hatszáz küldött vett részt a rendezvényen, amelynek középpontjában a jövő évi választások előkészítése és az eddig elvégzett munka áttekintése volt.

